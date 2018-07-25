DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(AKTÜEL GÖRÜNTÜYLE GENİŞ HABER)

1- TOPKAPI'DA MAHSUR KALAN ARAÇLAR BÖYLE KURTARILDI - Taksi sürücüsü, "4 yolcum vardı. Acil hastaneye götürecektim. Yağmur 3 dakika sürdü" Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Murat DELİKLİTAŞ- Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA

Topkapı'da alt geçitteki su baskını nedeniyle araçlar mahsur kaldı.

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Topkapı Ulubatlı'da alt geçidinde su baskını yaşandı.

Su birikintisi nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bir taksi tamamen su altında kaldı, bazı araç sahipleri araçlarında mahsur kaldı. Mahsur kalan araçları kurtarmak için itfaiye çalışma başlattı. Kepçelerle rögar kapakları açılırken suyun tahliyesi yapıldı. Mahsur kalan araçlar daha sonra su birikintisinden çekilerek kurtarıldı. Aracı su altında kalan taksi sürücüsü Hasan Zeren, "3 dakikada kaçamadım" dedi.

Zeren, "4 yolcum vardı. Acil hastaneye götürecektim. 3 dakika sürdü yağmur. Öndeki araçlar durunca kaçamadım. Önce yolcularımı kurtardım, sonra kendim çıktım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Mahsur kalan araçları kurtarma çalışması

-Taksinin kurtarılması

-Taksi şoförü ile röp.

-Suyun tahliyesi

-Detaylar ============================ (aktüel görüntü)

2- METRO SEFERLERİ DURDU... BAYRAMPAŞA METRO İSTASYONUNDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR Haber: Enver ALAS - Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL,DHA

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor. Topkapı metro istasyonunu su basması nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durdu. Bayrampaşa Metro İstasyonu'nda inen yolcular, metro çıkışında kalabalığa neden oldu. İETT otobüsleri yolda kalanları ücretsiz taşırken, aralarında havalimanından gelen turistlerin de olduğu çok sayıda yolcu ise dolmuş ve taksilere akın etti. Metrodan inen Şükrü Cengiz, "Aksaray'a gidecektim ama burada indirdiler. Bize metroyu su bastığı ve otobüslerle gideceğimiz söylendi" dedi. Öte yandan Bayrampaşa-Havalimanı metro seferleri devam ediyor. Görüntü Dökümü

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-Bayrampaşa Metro istasyonu

-İstasyondan çıkan yolcular

-Turistlerin bavullarıyla çıkışı

-Taksi ve dolmuşlara binenler

-İstasyon çıkışındaki kalabalık

-Genel ve detaylar

DHA FEED ========================== 3- İKİTELLİ'DE TIR YAN YATTI Haber-Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)

İkitelli'de bir TIR, sağanak yağmurun etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak yan yattı.

Kaza, İkitelli Olimpiyat Parkı yolu üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 34 JN 5460 plakalı TIR'ın sürücüsü, yolda seyir halindeyken kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan çıktı. Kısa bir süre sürüklenen TIR, yol kenarındaki refüje oturarak, yan yattı. TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kazayı gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kaza yapan TIR'dan sızan akaryakıt yola boşalırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yolu trafiğe kapattı. "YOLLAR ÇOK KAYGAN"

Kazayı gören başka bir sürücü, "Biz aşağıdan yukarıya doğru geliyorduk. TIR sürücüsü kontrolünü kaybetmiş, aşağıya doğru geliyordu. Arkamda bir taksi vardı, son anda direksiyonu kırdık. TIR'ın şoförü şokta zaten. Kaygan zeminden dolayı oldu. Yollar çok kaygan" diye konuştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yapan tırdan görüntüler

- Kazanın yaşandığı yoldan görüntüler

- İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntüler

- Görgü tanığı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler ============================== (ÖZEL)

4- BEŞİKTAŞ'TA OTURAN OYUNCUNUN EVİ BETON ALTINDA KALDI *Oyuncu Gülden Dudarık'ın Beşiktaş'ta oturduğu evin duvarı yan tarafta devam eden inşaat çalışmaları sırasında akan beton nedeniyle çöktü. *Beton dolan odada bulunan kardeşi korku dolu anlar yaşadı. Haber-Kamera: Özgür EREN -Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA İSTANBUL (DHA)

Beşiktaş'ta oyuncu Gülden Dudarık'ın evinin duvarı yan taraftaki inşaat çalışması sırasında yıkıldı. Yıkılan duvardan odaya beton döküldü. O sırada odada bulunan kardeşi ise duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, geçtiğimiz Perşembe günü 14.30 sıralarında Türkali Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre Oyuncu Gülden Dudarık'ın oturduğu evin yanında devam eden inşaat çalışmaları sırasında dökülen beton nedeniyle Dudarık'ın evinin duvarı yıkıldı. Odanın içine beton dolarken, eşyalar kullanılamaz hale geldi. O sırada odada bulunan kardeşi Mehmet Dudarık duvarın altında kalmaktan son andan kurtuldu. Dudarık durumu hemen polis ve belediye ekiplerine bildirdi. İnşaat yetkilileri odanın içerisine dolan betonu hemen tahliye ederken yıkılan duvarda örüldü.

"KARDEŞİM SANİYELER İLE DUVARIN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU"

Gülden Dudarık gerekli önlemler alımadığı için böyle bir olay yaşandığını belirterek; "Yan tarafta bir inşaat var, gerekli önlemler alınmıyor. Duvara çimento boşaltırken önlem almadıkları için duvar taşımıyor ve duvar ve çimento olduğu gibi odanın içerisine yığılıyor. O sırada kardeşim tam bilgisayar masasında kalkıp odadan çıkacakken o anda duvar yıkılıyor. Saniyeler ile kurtuluyor. Zabıta geldi, 'yarın imardan mühendisler gelip bilirkişi raporu tutulacak' dendi. 'Sakın kimseye açmayın kapıyı' dediler. O günden beri belediyeden kimse gelip bir inceleme yapmadı. Maddi ve manevi zarar içerisindeyiz. Hiç bir şekilde sorumlular bize yardımcı olmuyor. İnşaat sahibi ise bize karşılayacağız, yapacağız diyor ama sadece sözde. Bugüne kadar sürekli oyalandım, iyi niyet gösteriyorum. Sürekli bana eşyaları onarırız, ikinci elini alırız deyip sürekli delil yok etme derdindeler. Eşyalarımız şuanda enkaz durumda, hurda oldu. Bunların tamiri mümkün değil. Masraflarımızı tamamen karşılamaya asla yanaşmıyorlar. Durduk yere evim başıma yıkılıyor. Sadece belediye başkan yardımcısı Leyla hanım geçmiş olsuna geldi. 'İnşaatın durdurulması gerekiyor, hasarlar tespit edilip karşılanana kadar' dedi. Şuanda görüyorsunuz inşaat çalışıyor hiç bir iş güvenliği olmadan" dedi.

"CİDDİ ANLAMDA MANEVİ DEĞERİ YÜKSEK"

Babasının hediye ettiği 1960 yapımı gitarının da kırıldığını söyleyen Dudarık" Bu gitar babamdan bize hediye, zamanında Beatles'ın kullandığı gitar, antika. Ciddi anlamda manevi değeri yüksek" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu duvarın yıkılması ve odaya beton odaya dolması

-Cep telefonu eşyaların duvarın altında kalması ve betonla kaplanması

-Duvarın örülmüş hali

-Kullanılamaz haldeki eşyaların görüntüsü

-İnşaattan detay görüntü

-Gülden Dudarık ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar ============================ 5- ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI; TUTUKLULAR FARKLI İLLERDEKİ CEZAEVLERİNE NAKLEDİLDİ Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) ADNAN Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin, birbirleriyle iletişimlerini engellemek için farklı illerdeki cezaevlerine nakillerinin yapıldığı öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin herhangi bir madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti için kan örneklerinin alındığı ve Adli Tıp Kurumu'ndan rapor beklendiği kaydedildi.