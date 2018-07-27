DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- İSTANBUL'DA DOLU PANİĞİ (1) - Bazı sürücüler alt geçitlere sığındı, bazıları ise araçlarının üzerine kilim serdi Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA

İstanbul Anadolu yakasında dolu paniği yaşandı

Ataşehir'de etkili dolu nedeniyle TEM Otoyolu'nda ilginç görüntüler oluştu. Bazı sürücüler araçlarını korumak için köprü altına sığınırken, bazıları ise otomobillerinin üzerine kilim serdi. Polis yağış nedeniyle araçlarını köprü altına park eden sürücüleri, trafik akışını aksattığı nedeniyle uyardı. Görüntü Dökümü:

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-Sağanak

-Köprü altında bekleyen araçlar

-Bir sürücünün aracının üstüne kilim sermesi

-Köprü altında bekleyen araçlar

-Genel ve detaylar ======================= 2- 'KANLI AY' ÖNCESİ SON İKİ GÜNDE ÇEKİLEN AY GÖRÜNTÜSÜ Haber: Salih Zeki SARIDANİŞMET - İSTANBUL DHA

Dünya yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulmasını bekliyor. Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örtecek ve 'tam tutulma' gerçekleşecek.

'Kanlı Ay' tutulması Türkiye'den de izlenebilecek. Tutulma bugün saat 20.13'te başlayıp yarın sabaha karşı 02.30'da sona erecek. 4 saat sürecek alan tutulma sırasında 22.30-01.13 saatleri arasında Ay tamamen kararacak. 'Kanlı ay' tutulması öncesi Ay son iki günde İstanbul üzerinde böyle görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Ayın son iki günde çekilen görüntüleri ========================== 3- HEYBELİADA'DA 'İSİMSİZ MEKTUP' TEDİRGİNLİĞİ Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Heybeliada'da son bir hafta içinde bazı alkollü restoranlara isimsiz zarflarla gönderilen mektuplar, esnaf ve Adalar halkında tedirginlik yarattı. İşletme sahipleri, "İçki ve uyuşturucu satan, alan ve aracılık edenlere lanet edilmiştir' ifadelerinin de yer aldığı mektupların 'tehdit' niteliği taşıdığını belirtirken, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ise mektupları gönderenlerin kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Heybeliada'da çoğunluğu sahil kısmında ve yan yana bulunan alkollü mekanlara, geçen hafta üzerinde gönderinin kimliğinin yazılı olmadığı mektuplar ulaştı. Posta yoluyla teslim edilen zarfları açan esnaf, mektupların içinde 'alkol alan ve satanların' lanetleneceklerine dair ifadelerin de yer aldığı bir yazılı metin ile karşılaştı. İŞLETME SAHİPLERİNDEN 'TEHDİT VAR' İDDİASI

İsimsiz mektuplar, esnafın yanı sıra Adalılar arasında da rahatsızlığa neden oldu. Mektupta yazılanların tehdit içerdiğini ileri süren esnaf, gönderen kişi ya da kişilerin bir an önce bulunmasını istedi.

Restoran sahiplerinden Hasan Metinel, isimsiz mektubun geçen hafta kendisine posta yoluyla ulaştığını söyledi. Mektuptan bahseden Metinel, mektupta alkon satanların lanetlendiğine dair ifadelerin yer aldığını belirterek, "Mektubun İçinde dini içerikli, kaynağı belli olmayan ifadelerin olduğu tehditvari cümleler var. Kimden geldiği belli değil. Biz burada hizmet sektörü olarak halkın istediği şeyleri devletin verdiği izinle hukuki yollarla yapmaya çalışıyoruz. Bu mektupta biz lanetleniyoruz" diye konuştu.

Olayın ardından herhangi bir şikayette bulunmadığını aktaran Metinel, "Devlet bizim sahibimizse bize sahip çıksın" dedi.

"EMNİYETE DURUMU İLETTİK"

Bir başka işletme sahibi olan Kenan Tağ ise yaşananlardan dolayı rahatsızlığını belirterek, "Bizim mekanımıza da alkol satamayacağımıza dair böyle bir mektup geldi. Tedirgin olduk. Nereden geldiği belli olmayan bir mektup. Emniyetten gelenler oldu ve kendilerine durumu ilettik" ifadelerini kullandı. "ADALAR TURİSTİK BİR BÖLGE VE ALKOL TABİKİ OLACAK"

1987'den beri Adalar'da yaşayan Mehmet Ataş ise yapılanın provokasyon olduğunu dile getirdi. Ataş, "Adalar turistik bir bölge ve alkol tabiki olacak. Alkol olmadan turizm olmaz. Bu mektuplardan sonra esnafın 'acaba ne olacak' diye bir tedirginliği var. Bunu yapanları umarım emniyet güçleri ortaya çıkarır" şeklinde konuştu.

Adalar Savunması'nın sosyal medya hesaplarından da konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Heybeliada'da restoranlara tehdit ve gözdağı içerikli imzasız mektuplar gönderiliyor. Adalar halkı ve esnaf arasında tedirginlik yaratan, örtülü tehdit içeren imzasız mektupları gönderenlerin en kısa zamanda bulunmasını ve haklarında işlem yapılmasını istiyoruz" denildi.

POLİS MEKTUPLARI GÖNDERENLERİ BELİRLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, kimsenin şikayetçi olmadığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Mektupların İstanbul'dan gönderildiği belirlenirken, yollayan kişi ya da kişilerin yakalanması için polisin çalışması devam ediyor. Görüntü Dökümü

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-Heybeliada'daki restoranlar

-Sahil kısmında yer alan işletmeler

-Restoranlarda oturan müşteriler

-İşletme sahipleriyle röp

-Hasan Metinel'in açıklamaları

-Metinel'in mektuptan bazı bölümleri okuması

-Gönderilen zarf

-Mektupta yazanlar

-Kenan Tağ ile röp

-Adalar'da yaşayan Mehmet Ataş ile röp

-Heybeliada'nın genel ve detay görüntüsü ================= (Geniş haber)

4- JANDARMA KOM ŞUBE MÜDÜRÜ FETÖ'DEN TUTUKLANDI Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk tutuklandı.

Terör örgütü FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıTerör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında Recep Zerk Ankara'da gözaltına alınmıştı. İstanbul'a getirilen Zerk emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli Zerk "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİ ZERK: 4 YILDIR HİÇBİR ŞEKİLDE FETÖ İLE BAĞLANTIM YOKTUR

Recep Zerk hakimlik ifadesinde etkin pişmanlık tan yararlanmayı talep ettiğini ve bundan yararlanmak için beyanlarda bulunduğunu belirterek "HTS arama kayıtlarına bakıldığında 2014 yılı başı itibariyle sürekli bu yapı adına taciz edildim. 2014 yılında hiçbir şekilde örgüt ile bağlantım yoktur. Beni arayan örgüt üyelerinin hiçbirine cevap vermedim. 2014 yılı başı ile itibaren bu yapı ile bağlantımı kesmiştim. Örgüt ile ilgili hatırladığımı emniyet güçlerine söyledim. Benim 2014 yılından sonra hiçbir şekilde bu örgüt ile bağlantım yoktur. Gözaltına alındığımdan itibaren emniyet güçlerine yardımcı oldum. 4 yıldır hiçbir şekilde FETÖ ile bağlantım yoktur" dedi.

Emniyet güçlerine her zaman yardımcı olabileceğini söyleyen Şüpheli Zerk, "Bu zamana kadar hiç kaçmadım. Evlendikten sonra bunlarla bağımı kestim. Eşimin bunlarla hiçbir alakası yoktur. HTS kayıtlarından da anlaşılacağı üzere benim 2014 yılından sonra hiçbir bağım olmadığı görülecektir. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

HAKİMLİK ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASINA KARAR VERDİ

İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği kararında, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY terör örgütünün TSK içerisindeki yapılanmasının "Mahrem Hizmetler" olarak isimlendirildiği, yapılanmada gizliliğe riayet edildiği belirtildi. Şüphelinin cep telefonunun belirtilen sabit hatlardan birçok (ardışık olmak dahil olarak 10'dan fazla ) kez arandığının anlaşıldığı belirtilen kararda, şüphelinin örgütsel faaliyet anlamında gizli haberleştiği delil uyarınca şüphelinin FETÖ / PDY terör örgütü üyesi olduğu hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, bulunduğu konum itibariyle verdiği bilgilerin örgütü deşifre etmeye yeterli olmadığı, etkin pişmanlık beyanının samimi kabul edilemeyeceği ifade edildi. Hakimlik, şüpheli Zerk'in "Silahlı Terör Örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

=============================== 5- İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 28 GÖZALTI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce terör örgütü DEAŞ'a yönelik 9 ilçede toplam 14 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Görüntü Dökümü:

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//KÜÇÜKÇEKMECE///

- Operasyon yapılan adres

- Zırhlı polis araçlarından görüntü

- Vatandaş ile röp

- Genel ve detaylar 27.07.2018 - 10.35 Haber Kodu : 180727026 =================== 6- 'ŞİKEDE KUMPAS' DAVASI: TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

"Futbolda şike soruşturması" adı altında "Kumpas" kurdukları iddia edilen eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, tahliye talepleri reddedildi. Duruşma Ekim ayına ertelendi. SANIKLAR SEGBİS İLE BAĞLANDI

İstanbul Adalet Sarayı'nnda bulunan 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu bazı sanıklar SEGBİS ile bulundukları cezaevinden bağlandı. Duruşmada 2 tutuksuz sanık da hazır bulundu. Duruşmada sanıkların ve avukatlatın tahliye talepleri alındı.

NAZMİ ARDIÇ: ZORLAMA İDDİALARLA YARGILAMA YAPILIYOR

SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanıklardan eski Organize Suçlar Şube Müdürü Nazmi Ardıç, savcının tutukluluğunun devamını talep ettiğini hatırlatarak, örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullanmadığını, delillerin sahte olduğunu savundu. Bilirkişilerin "Bylock" ile ilgili teknik verileri incelemesini talep eden Ardıç, "Gizli tanık beyanları var. Bunlar yalan beyanlardır. Zaman Gazetesi'nde bir toplantıdan bahsediliyor. Benim bu toplantıyla bir ilgim yok. Bu toplantının gerçek olmadığı da gizli tanığın beyanlarıyla ortaya çıkıyor" dedi. "Zorlama iddialarla yargılama yapılıyor"diyen Ardıç, cezaevinde hakkındaki posta yasağının kaldırılmasını isteyerek,"4 ayrı mahkemede mükerrer suçlamalarla yargılanıyorum. 2 mahkemede 'örgüt yöneticiliğinden', 2 mahkemede 'örgüt üyeliğinden' yargılanıyorum. Ben bu davaların birleştirilmesini istiyorum" dedi. Diğer sanıklar da tahliyelerini ve beraatlerini talep etti. DURUŞMA EKİM AYINDA GÖRÜLECEK

Taleplere ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti de 25 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 15 Ekim'e ertelendi. Duruşmalar 5 gün boyunca Silivri'de görülecek.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Fetullah Gülen, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, İstanbul eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, eski Organize Suçlar Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 108 sanığın, Aziz Yıldırım ve futbol dünyasındaki bir çok isme, "Futbol soruşturması" adı altında "Kumpas" kurdukları öne sürülüyor. Şüphelilerin "Özel hayata ilişkin görüntüleri sesleri ifşa etmek", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "Haberleşme gizliliğini ihlal etmek", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "Resmi belgede sahtecilik", "İftira", "İftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olmak" ve "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından 8 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor.

İddianamede, Aziz Yıldırım, Serdar Adalı, Tayfur Havutçu, Yılmaz Vural, Emmanuel Emenike, Bülent Uygun, Göksel Gümüşdağ, Hikmet Karaman, Deniz Tolga Aytöre, Ümit Karan, Mahmut Özgener, Mustafa Sani Şener, Gökçek Vederson, İbrahim Akın, Mecnun Odyakmaz, Sami Dinç, Sadri Şener, Murat Özaydınlı, İskender Alın, Cemil Turhan, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu gibi futbol dünyasından toplam 75 müşteki ve 91 mağdur yer alıyor.

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7 - ŞİŞLİ'DE DEHŞET DOLU ANLAR - Silahlı saldırı ve sonrasındaki hayat kurtaran müdahale kamerada Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ /İSTANBUL (DHA)

Şişli'de film yapımcısı Nur Mehmet Munar'a geçen hafta düzenlenen silahlı saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kan kaybeden yapımcıyı hayatta tutan, yan komşusunun yaptığı tampon olduğu öğrenildi.

Mecidiyeköy'de geçen hafta yaşanan olayda film yapımcılığı da yapan araç kiralama firma sahibi Nur Mehmet Munar sahibi olduğu iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Aralarında alacak-verecek anlaşmazlığı olan bir müşterisinin tuttuğu bir kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı ve sonrası güvenlik kameralarına yansıdı. ATEŞ EDİP SONRA DARP ETTİ

Görüntülerde bir kişinin araç ile dükkanın önüne gelip dükkan sahibi Munar ile tartıştığı görülüyor. Dükkan sahibi çevredeki insanların rahatsız olmaması için dükkanın kepenklerini indirdi. Saldırgan daha son yanında bulunan silahı çıkartarak Munar'ın ayağına ateş etti. Munar'ı yaralı halde bir süre de darp eden zanlı tekrar silahını ateşleyip yapımcıyı göğsünden vurdu. Dükkanda bulunanlar araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı. Zanlı olay sonrası kaçtı.

SAĞLIK EKİPLERİ GELENE KADAR YARAYA TAMPON YAPTI

Aşırı kan kaybeden Nur Mehmet Munar yere yığıldı. Komşusu İsmail Geçer kalabalığı görerek olay yerine geldi. Komşusunun yerde kan kaybettiğini gören Geçer bir bez ile yaraya tampon yaptı. Sağlık ekipleri gelene kadar müdahaleye devam eden Geçer, Munar'ı daha fazla kan kaybetmesini önledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 3 ameliyat geçirip hayati tehlikeyi atlatan Munar'ın doktorunun, olay yerinde yapılan ilk müdahale sayesinde yaralının hayatta kaldığını söylediği öğrenildi. 'İÇERİYE GİRERKEN YÜZ ÜSTÜ DÜŞTÜ'

Munar'ı hayatta tutan İsmail Geçer "Karşı tarafta binanın önündeydim. Arkadaşlar burada bir kalabalık olduğunu söylediler ve ben de koşa koşa buraya geldim. Ben de 'bir kavga var herhalde' dedim. 'Arkadaşımıza yardımcı olalım' dedim. O sırada arkadaşın ayakta yaralı şekilde kanama geçirdiğini gördüm. İçeriye girerken yüz üstü düştü. Çevirdim baktım ki kan akıyor. Bir bez alıp tampon yaptım. 10-15 dakika ambulans gelene kadar tampon yaptım. Rabbimizin inayetine kurtardık. Bu sayede biz bir vesile olduk" diye konuştu.

Baran Medya şirketi yönetim kurulu başkanlığı yapan Nur Mehmet Munar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın hayatının kesitlerinin anlatılacağı 'Dede Sultan' adlı filmin yapımım hazırlıklarına başlamış ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, filmin yapımına çekimine ve gösterimine muvafakat vermemişti. Bunun üzerine filmin yapımı iptal edilmişti.