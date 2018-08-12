DHA İSTANBUL BÜLTENİ 4

(ÖZEL)

1- PENDİK'DE KORKUNÇ İNFAZ KAMERADA; AYAKLARINI BAĞLAYIP 4. KATTAN ATTILAR Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Pendik'de ayakları bağlandıktan sonra 4. kattan aşağı atılan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay dün saat 13.00 sıralarında Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ayakları bağlı yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. AYAKLARI ÇARŞAFLA BAĞLANMIŞ

Polis ekipleri hayatını kaybeden kişinin cesedi ve evinde geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ayakları bağlandıktan sonra 4. kattan aşağı atılan kişinin 3 ev arkadaşını ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme polisleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Görgü tanıkları "7-8 kişi birlikte kalıyorlar. Yerde görünce araç çarptı zannettik" diye konuştu. Başka bir mahalle sakini ise "Çatıda dövdüler adamı herhalde. Beyaz bir çarşafla balkondan atmışlar" dedi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Görüntülerde ayakları bağlı kişi 4. kattan yere çakılıyor. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir araç son anda duruyor. Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Olay anı

-Yere düşmesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Cenazenin görüntüsü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Güvenlik şeridi ile caddenin trafiğe kapatılması

-Binadan görüntü

-Görgü tanıkları ile rröp

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Evde inceleme yapması

-Cenazenin kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler ============== (aktüel görüntülerle)

2-NİSPETİYE CADDESİ'NDE YOLDA ÇÖKME (2) Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Olay saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Yoldaki çökmeyi gören sürücüler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, şerit çekerek önlem aldı ve durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra olay yerine gelen İBB ekipleri güvenlik şeridini genişleterek çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 metre çapındaki çukurun etrafını kazan ekipler bir süre çukuru doldurma çalışmalarına başlayacak.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Oluşan göcük

-Trafikten görüntü

-Polisin önlemi

-İBB ekiplerinin çalışması

-Detaylar 12.08.2018 - 15.02 Haber Kodu : 180812079

12.08.2018 - 15.47 Haber Kodu : 180812086_ 3- TUZLA'DA ALEV ALEV YANAN YAT BATTI: 3 KİŞİ KURTARILDI Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-YALOVA- DHA

Tuzla'da bir yat henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak battı. Yatta bulunan 3 kişi kurtarıldı

İstanbul'da Tuzla Liman Başkanlığı sahasında bugün öğleden sonra BY Özuskan isimli 9.56 metre büyüklüğündeki yat henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yatta bulunan 3 kişi Tuzla Liman Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından son anda kurtarılırken, yat ise yanarak battı. Korku ve panik yaşayan 3 kişi sahile çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. Görüntü Dökümü:

-Yükselen dumanlar

-Detaylar 12.08.2018 - 16,32 Haber Kodu : 180812108 ============== (ÖZEL)

4- RUMELİHİSARI'NDA KALDIRIMLAR OTOPARKA DÖNDÜ Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte, dışarıda kahvaltı yapmak isteyenlerin tercih ettiği semtlerden Rumelihisarı'nda, kaldırımlarda park edilen araçlar yayalara zorluk çıkarıyor. Valelerin, müşterilerin araçlarını, kuralları hiçe sayarak, yol kenarlarına, otobüs duraklarına, hatta kaldırımlara gelişigüzel park etmesi yüzünden, vatandaşlar araçların arasından yürümek zorunda kalıyor.

Rumelihisarı'ndaki kahvaltı mekanları, özellikle hafta sonları, İstanbulluların yoğun ilgisini çekiyor. Dışarıda kahvaltı yapmak isteyenlerin uğrak yerlerinden olan semtte, mekanlar tamamen dolarken, valeler tarafından, cadde ve ara sokaklara gelişigüzel park edilen araçlar, trafikte büyük sorunlar yaşatıyor.

5 DAKİKA SÜRMESİ GEREKEN YOLCULUK ZAMAN ZAMAN 20 DAKİKAYA KADAR ÇIKIYOR

Baltalimanı Hisar Caddesi üzerinde sağlı sollu park edilen araçlar yüzünden, trafik yoğunluğu yaşanırken, 5 dakika sürmesi gereken yolculuk zaman zaman 20 dakikaya kadar çıkıyor. Semtteki trafik sorunu sadece araçlarla da sınırlı kalmıyor. Valelerin, müşteri araçlarını otobüs duraklarına ve kaldırımlara park etmesi nedeniyle yayalar zorluk çekiyor. Kendilerinin yürümesi için ayrılan kaldırımların araçlarca işgal edilmesi yüzünden yola inen yayalar, araçların arasından yürümek zorunda kalıyor.

Yaya olarak yürümekte zorlandıklarını belirten Arzu Kahraman, "Kaldırımda yürüyecek yer olmadığı için genç bir çocuğa araba çarptı. Devamlı şikayet ediyoruz, yaya yürüyemiyor. Görüyorsunuz asfaltın ortasında yürüyoruz. Biz hep şikayet ediyoruz ama hiçbir şey yapılamıyor. Bu yolda hep korkuyla yürüyoruz. Ha araba çarpacak, ha çarpılacağız diye" dedi. "BÜTÜN ARAÇLAR YOL KENARLARINDA"

Yürüyüş için Rumelihisarı'nı tercih ettiğini ifade eden Ayşenur Ildız Çilek ise "Araçların park etmesi yüzünden yürüyemiyoruz. Özellikle valeler, yüksek paralarla araçlarımızı almaya çalışıyorlar. Otopark olmadığı için bütün araçlar yol kenarlarında. Valeler park ediyor zaten. Biz yürürken büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Çok tehlikeli, bazen çocuklarla geliyoruz. O daha tehlikeli tabii. Bebek arabasını indiriyoruz yola, karşıdan araba geliyor. Bu sefer çatışma oluyor. Arabayla geçen niye yola indin diyor, biz de saatlerce kaldırımda bekleyemiyoruz. İnşallah bir çaresini bulurlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kaldırımlara park eden araçlardan detay görüntü

-Kaldırımlara park eden araçlardan genel detaylar

-Otobüs durağının park yüzünden görünmemesi

-Yayaların kaldırımda yürüyemeyip yolda yürümesi

-Yolda yürümek zorunda kalan çocuklu ailelerden detay görüntü

-Yolda yürüyen vatandaşların yanlarından araçların geçmesi

-Yolda yürümek zorunda kalan vatandaşlar ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar 12.08.2018 - 16.34 Haber Kodu : 180812109 5- TIR ELEKTRİK DİREKLERİNİ DEVİRDİ; MAKİNEYE BAĞLI KOAH HASTASI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA

Ataşehir'de iş makinası yüklü TIR sokakta bulunan elektrik kablolarına takılarak direkleri devirdi. Bazı araçlar kaza nedeniyle hasar gördü.

Olay Ataşehir İçerenköy Mahallesi Hasanbey Sokakta meydana geldi. Ergün Şentürk yönetimindeki 34 BC 5693 plakalı TIR, metro şantiyesinden yüklediği iş makinasiyle ilerlediği sırada elektrik kablolarına takıldı. TIR bir süre bu şekilde ilerleyince iki elektrik direği devrildi. Devrilen direklerden bir tanesi park halindeki bir aracın üzerine düştü. Bazı evlerin camları ise kopan kablolar yüzünden kırıldı. Sokakta yaşanan kaza nedeniyle bölgenin elektrikleri kesildi. Kesilen elektrik nedeniyle KOAH hastası Meryem Karaboğa sürekli kullandığı solunum cihazını kullanamayacağı için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.