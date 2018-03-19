DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

1- KAZA SONRASI ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI - Defalarca araçlara çarptı, sitede panik yaşandı. Haber: İstanbul DHA

Ümraniye'de bir site içinde kaza sonrası öfkeli sürücü ortalığı birbirine kattı.

Sosyal medyada paylaşılar görüntü Ümraniye'de bir sitede kaydedildi. Site içindeki kaza sonrası öfkelenen sürücü ortalığı birbirine kattı. Çarpıştığı araca ve park halindeki araçlara çarpmaya başlayan sürücü paniğe neden oldu, çığlıklar yükseldi. Çevredekiler öfkeli sürücüyü durdurmak için koştu. Kamyonetin kapısını açmayı başaran çevredekiler öfkeli sürücüyü durdurdu.

Yaşananlar cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntü Dökümü:

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-Kaza sonrası araçlara çarpan sürücü

-Çevredekilerin kuşuşturması

-Sürücüyü araçtan indirmeleri ============================== (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE YENİDEN)

2 -VALİ ŞAHİN VE BELEDİYE BAŞKANI UYSAL'DAN "HAFRİYAT KAMYONLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME" AÇIKLAMASI Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Hafriyat kamyonları için yeni düzenleme" konusunda basın açıklaması yaptı. Atatürk Havalimanı'nda yapılan açıklamada konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da geçen yıl 110 bin hafriyat kamyonunun denetlendiğini ve kural ihlali yapanlara 13 milyon lira ceza kesildiğini belirtti. Şahin bu araçlardan 600'ünün de trafikten men edildiğini belirtti.

Vali Şahin bu yıl da denetimlerin devam ettiğini belirtirken Araç Takip Sistemi (ATS) 'nin hafriyat kamyonlarına taktırıldığını kaydetti. Araçların yaklaşık yüzde 70'ine ATS'nin taktırıldığını belirten Vali Şahin diğer araçlara da 2 Nisan'a kadar süre tanındığını ifade etti. Şahin bu tarihten sonra cezaların daha tavizsiz bir şekilde kesileceğini söyledi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal hafriyat kamyonlarıyla ilgili yapılan yeni düzenleme hakkında bilgi verdi. Atatürk Havalimanı Mülki İdari Amirliği binası önünde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, hafriyat kamyonu sorunun çözmek için ciddi bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

2017 YILINDA 600 KAMYON TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "İlçelerimizde zaman zaman can kaybına yol açan trafik kazalarıyla karşılaşıyoruz. İncelediğimizde bunların trafik kuralları yada hafriyat şartlarına uyulmadığı bir sonuçla karşılaşıyoruz. Bunun üzerine hem belediyemiz hem ilgili birimlerimiz olarak bir araya geldik. Bu konuda ortak ve ciddi bir çaba sarf etmeye karar verdik. Burada belediyemizin araç takip sistemi sayesinde inşallah bizim denetimlerimizle çok daha etkili olacaktır. 2017 yılı ile ilgili olarak yaklaşık 110 bin hafriyat kamyonu arkadaşlarımızıtarafından denetlendi ve bunlarıdan kural ihlal edenlere 13 milyon TL civarında ceza yazıldı. Burada yaklaşık 600 araç trafikten men edildi. Maalesef bu ceza miktarları bizi bu şekilde çok fazla sevindirmedi. Keşke ceza yazdığımız araç sayısı keşke daha az olsa. Hafriyat kamyonlarının da bir an önce takmaları için 2 Nisan pazartesi gününe kadar kamyonların takmasını bekliyoruz. 2 Nisan'dan sonra yine trafikten men de dahil bütün cezai işlemler daha ağır şekilde tarafsız bir şekilde uygulanacaktır" dedi.

8 BİN 40 KAMYONA ATS SİSTEMİ KURULDU

Hafriyat kamyonlarına takılacak Araç Takip Sistemi (ATS) hakkında bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"ATS sistemi aracın ne kadar yük aldığını, alması gerekenden fazla almışsa bunun tespiti yapılabiliyor, güzergah yapılabiliyor. Belediyece verilen güzergahın dışına çıkmışsa ki burada vatandaşımızın en fazla mağdur eden konu budur. Geçmemesi gereken yerden geçen kamyonlar vatandaşı çok rahatsız etmektedir o tespit edilebiliyor. Ondan daha önemlisi trafikte hız sınırını geçip geçmediği tespit edilebiliyor. Bunların hepsi takip edilebildiği için dolayısıyla bu sisteme dahil edilen araçlarda kontrol mekanizması kurulmuş oluyor. Şu Zana kadar 8 bin 40 civarında sisteme dahil oldu ve ATS sistemi kuruldu. ATS sistemi kurulmayan yaklaşık 2 bin civarında kamyon olduğunu tahmin ediyoruz. Bunların bir kısmı gelip dahil olmamış olabilir bir kısmı da sisteme dahil olmamış olabilir. Valimiz de açıkladı ay başı itibariyle sisteme dahil olmayanlar jandarmamız, emniyetimiz kendi bölgelerinde trafikten men etmek ve cezai işlem uygulayacaklar. Medyanın gündeme getirdiği hafriyat kamyonu terörü meselesi inşallah halkımız adına da bu işi düzgün ve kurallarına uygun bir şekilde yapan hafriyatçılarımız açısından da çözülmüş olur."

BU KONU GÖLGEDE KALMASIN

Bir basın mensubunun Belediye Başkanı Uysal'a 'Metroda önceliğimiz fazla oy aldığımız yerler olacak' şeklinde açıklamalarının hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Arnavutköy kongremizde bu mesele gündeme geldi ve yine bugün de o meselenin gündeme geldiği ilçelerden birinde Sultanbeyli ilçemizde kongremiz vardı orada açıklama yaptık. Tekrar bunun açıklamasını yapabiliriz ama özellikle valimizin jandarma komutanımızın emniyet müdürümüzün gerçekten yaklaşık 3 aydır emek sarf ettiği bir konu bu açıklama onu gölgede bırakmasın. Daha sonra hep beraber bir açıklama ile bunu çözelim." HAFRİYATLA OY MESELESİNİ ÇOK KARIŞTIRMAMAK LAZIM

Bir gazetecinin hafriyatların döküm yerleriyle ilgili sorduğu bir soru üzerine Uysal, " Hafriyatların döküm yerleri belli. Dolayısıyla alınacak yerler de belli. Nerede varsa oradan alınmak zorunda. Seçmenle oyla alakası yok. Belki vatandaşın olmadığı bir yerde yol yapılıyordur, baraj yapılıyordur orada da hafriyat var. Hafriyatla bu oy meselesini çok karıştırmamak lazım. Dökülen yerle ilgili olarak çevre bakanlığının kurallarının belli dökülemeyecek yerler belli" diye konuştu.

Görüntü Dökümü;:

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-Vali Şahin'in açıklamaları

-Uysal'ın açıklamaları

-Hafriyat kamyonlarıyla ilgili havadan arşiv görüntüler

19.03.2018 - 16.09 Haber Kodu : 180319105_ 3 - İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU Haber - Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL, DHA

Halkevleri üyesi bir grup, "Metroda önceliğimiz en fazla oy aldığımız yer olacak" sözleri nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'ı, Saraçhane'deki İBB önünde düzenledikleri eylemle protesto etti.

Yaklaşık 20 kişilik grup, saat 15.00 sıralarında İBB önünde buluşarak, 'AKP İl Başkanlığı değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi' yazılı pankart açtı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde, 'Memleketi böyle yönetemezsiniz', 'Herkese eşit kamu hizmeti' şeklinde sloganlar atıldı. UYSAL HAKKINDA SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Yapılan basın açıklamasında özetle "Uysal'a hatırlatıyoruz, AKP İl Başkanlığı değil İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturuyor. İstanbul'u eşitsizlikle, ayrımcılıkla, kayırmacılıkla yönetemezsin, izin vermeyeceğiz. Belediyeler, tüm yurttaşlar için eşit kamu hizmeti üretmekle, kaynaklarını kamu yararı için kullanmakla yükümlüdür" denildi. Ayrıca açıklamada, Uysal için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Basın açıklamasının ardından grup, açtıkları pankartı İBB Başkanlık binasının önündeki bahçe girişine astıktan sonra, olaysız bir şekilde dağıldı. Ardından kısa bir sürede gelen İBB'nin güvenlik görevlileri de pankartı kaldırdı.