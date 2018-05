DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

YENİKAPI KRUVAZİYER LİMANI Arslan, kruvaziyer teşviki ile ilgili önerilerin gündeme getirildiğini kaydederek, "Salıpazarı Kruvaziyer Limanı'nın bir an önce bitmesi bizim de elbette ki gayretimiz. Yenikapı'da 6 geminin yanaşacağı yeni bir kruvaziyer limanı düşündüğümüzü geçen sene söylemiştik. Bunu dolgu yapmadan yapacağımızı söyleyelim. İmar planı çalışmaları bitmek üzere. İnşallah bunu da bu sene ihale ettiğimizde kruvaziyer turizmi anlamında İstanbul'a ciddi bir katkı sağlayacak" diye konuştu.

Haber - Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ - İSTANBUL,DHA Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından, bu yıl 'At binenin kılıç kuşananın' sloganıyla 3'üncüsü düzenlenen, 'Etno Kültür Festivali', Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kurulan özel festival alanında görkemli bir törenle başladı. Festivalin açılışında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Dünyanın geleneksel sporlarını ansiklopedi sayfalarından, kütüphane raflarından kurtarıp yeniden sahalara, ovalara, yaylalara, sokaklara indirmek istiyoruz" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, "İnanıyorum ki bu kurulan yapı güçlenerek, tüm dünyada etkili bir hale gelecek. Tarihi bir kültürün yükselişine işaret edecek" dedi. Yenikapı'daki festival alanında geleneksel sporların bir araya getiren festivalin açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın yanı sıra bazı AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları, yurtdışından katılan temsilciler ile 13 dalda mücadele edecek 883 sporcu ve ziyaretçiler katıldı. Açılış töreninde konuşan Bilal Erdoğan, yaklaşık 200 yıldır kapitalist bir paradigma üzerine kurulan dünyanın siyasi düzeninin, son dönemde git gide gerildiğini ve çatışmalara evrilir bir hal aldığını, bunların neticesinde de zulümlerin, mağduriyetlerin arttığı, şehirlerin ve kültürlerin yok olduğu bir dönemin yaşandığını söyledi.

BAKAN BAK'TAN GELENEKSEL SPORLARA DESTEK Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, Etnospor Festivalleri sayesinde geleneksel sporlara değişik bir vizyon ve enerji getirildiğini söyledi. Bakan Bak, "Bu yıl 3'üncüsü yapılan bu festivale her yıl etkinliğin gücü, heyecanı artıyor. Burada tarihi bir geçmişi ve süreci yaşıyorsunuz. Çocuklarımız at binmeden, ata dokunmadan oka dokunmadan, yaşam içerisinde bu kültürleri özümsemeden yetişiyorlar. Ama bu süreçte yeni bir vizyonla adeta tozlu raflarda kalan geleneksel spor dallarının ortaya çıkarılmasına önderlik eden Okçular Vakfı'na Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'na ve Dünya Etnospor Konfederasyonu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"DÜNYANIN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDEN GELENEKSEL SPORLARIN TANITIMINI YAPACAĞIZ" Bilal Erdoğan, 'millilik' ve 'yerlilik' kavramlarının sadece Türkiye'de değil dünyanın bütün bölgelerinde güçlü bir karşılık bulduğunu dile getirdi. Erdoğan, "Etnospor Kültür Festivali vesilesiyle Türkiye'deki geleneksel sporları vatandaşların ilgisine sunuyoruz. Her sene festivallerimizde dünyanın çeşitli bölgelerinden geleneksel sporların tanıtımını yapacağız. Dünya Etnospor Federasyonu olarak dünyanın her yerinde çalışmalarımızı kardeş kuruluşlar, destekçiler, paydaşlar yoluyla güçlendirerek devam ettireceğiz. Bu eski gibi, sembolik gibi görünen sporlarla iştigal etmemiz, başka milletlerin de kendi kültürlerini, kimliklerini kendi bağımsızlarını kazanmalarına aracılık edecektir" dedi.

SÜPRİZLERLE DOLU ETKİNLİKLER Çeşitli atlı akrobasi gösterilerinin sunulacağı festivalde alana kurulan 43 oba çadırı ile bir han çadırının açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Öte yandan, spor dallarında toplam 84 at kullanılırken, katılımcıların çocuklarıyla binebilecekleri atlarla birlikte bu sayı 150 oldu. Ziyaretçiler, mangala turnuvaları, fetih güreşleri ile çeşitli sahne gösterilerini izleme, çok sayıda ülkenin yöresel yemeklerini de tatma imkanı bulacak. Ziyaretçilere ücretsiz kapılarını açan festival 13 Mayıs'ta sona erecek.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULARAK SERBEST BIRAKILDI

Çocuğun velisi tarafından eve konulan kamera kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde de bakıcı bayanın çocuğa karşı şiddet içerikli davranışlarının bulunduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan araştırmada Hatice isimli bayanın E. Egasheva adlı kişi olduğunun belirlendiği ve 08.05.2018 tarihinde yakalandığı, savunmasında özetle, 'çocuğa karşı kötü muamelede bulunma kastıyla hareket etmediğini, davranışlarının şiddet kastı taşımadığını' beyan ettiği, aynı gün yakalanan ve Z. Egasheva'nın eşi olan şüpheli M. Tuychiyev'in de savunmasında özetle, 'şikayetçi H.H.T.'ye eşini işten çıkardığı için sitem içerikli bir SMS gönderdiğini, kesinlikle tehdit kastıyla davranmadığını' beyan ettiği, her iki şüphelinin de gözaltına alındığı" kaydedildi.

Her iki şüphelinin, dün adliyeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, bakıcı Z. Egasheva'nın yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı belirtildi. M. Tuychiyev'in de serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, her iki şüpheli hakkında, A.B.T. ve annesi H.H.T.'ye yönelik suç teşkil edebilecek eylemlerinin önlenmesi amacıyla 6284 sayılı kanun hükümleri uyarınca tedbir konulması amacıyla aile mahkemesine başvurularak talepte bulunulduğu ifade edildi.