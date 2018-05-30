DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- GAZETECİ KADİR DEMİREL'İ ÖLDÜREN DAMADINA 37 YIL 6 AY HAPİS CEZASI (1) Haber: Serpil KIRKESER-İSTANBUL DHA

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla öldürme ve eşi Esma Karanfil'i de yaralama

suçundan yargılanan Cemil Karanfil, "Kasten öldürme" ve "Eşi öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Görüntü Dökümü

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(arşiv)

-Olayla ilgili arşiv görüntü ========================= (Erdoğan'ın okul ziyaretiyle)

2 - ERDOĞAN, EYİCE VE ÇATAKLI'NIN CENAZE TÖRENLERİNE KATILDI Haber-Kamera: Taner YENER - İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL DHA

Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice ile eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın eniştesi Prof. Dr. Osman Çataklı'nın cenaze törenlerine katıldı.

Tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Semavi Eyice için, Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, eski Diyanet İşleri Başkanı Süleyman Ateş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak katıldı. Eyice'nin naaşı törenin ardından, Fatih Camisi Haziresi'ne defnedildi.

"BURAYA GÖMÜLMEK İSTİYORDU"

Tören öncesi avludaki bir kedi Eyice'nin tabutunun önünde görüldü. Eyice'nin torunu Gülüm Eyice, dedesinin kedileri çok sevdiğini ve bir dönem beslediğini söyledi. Gülüm Eyice, dedesinin son arzusu olan hazireye defnindeki yardımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye için dünya için çok kıymetli bir insandı. Çok kıymetli eserleri vardı. Umarız arkadan gelen insanlar da gençlerimiz de onun eserlerinden yararlanır. Tarihimize sahip çıkmada en az onun kadar hassas olurlar. Buraya gömülmek istiyordu. Fatih'te olmak istiyordu. Zaten ortaokuldan itibaren büyükbabamın çocukluğunun başladığı yerler burası. Sur içi İstanbul onun için çok kıymetliydi. Biz de son arzusunu yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Sayın Halil İnalcık da burada zaten, iki kıymetli insan, diğerlerinin yanına yerleşiyor. Bu bizim için ailemiz için çok büyük bir mutluluk" dedi. "BABAM OLDUĞU İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Kızı Gülsen Eyice de "Gerçekten Türkiye'ye ve dünyaya çok değerli eserler bırakmış bir insan. Babam olduğu için gurur duyuyorum. Ama son nefesine kadar , son görevine kadar yanındayım. Mekanı cennet olsun. Şu anda annemin yanına gitti. Sağ olun çok güzel bir günde Cumhurbaşkanımın sayesinde böyle bir günü yaşıyorum" diye konuştu.

ERDOĞAN PROFESÖR OSMAN ÇATAKLI İÇİN DE SAF TUTTU

Öte yandan, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın eniştesi Prof. Dr. Osman Çataklı da aynı camide son yolculuğuna uğurlandı. Semavi Eyice için düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gibi isimlerin de bulunduğu cemaat Çataklı için kılınan cenaze namazı için de saf tuttu. Çataklı, düzenlenen törenin ardından, Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da, Prof. Dr. Eyice ve Çataklı ailelerine taziyelerini iletti. Törenin sona ermesinin ardından, camiden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Erdoğan törene katılan eski Cumhurbaşkanı adaylarından MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ile birlikte saf tutarak tören sonunda bir süre sohbet etti. Görüntü Dökümü:

EK GÖRÜNTÜ

-Okul ziyaretinden görüntüler

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-Cenazeden görüntü

-Cenazeya katılanlar

-Cenaze namazı

-Detaylar

30.05.2018 - 14.20 Haber Kodu : 180530086

30.05.2018 - 14,46 Haber Kodu : 180530100 (içeriden görüntüyle)

3-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI Haber: Taner YENER-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00 sıralarında Fatih Camii'ne geldi. Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtuluş ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti. Erdoğan, cami ve türbede bir süre incelemelerde bulundu. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu açılışta İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere şehitler için dua etti. Duaların ardından kurdeleyi kesen Erdoğan, emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra beraberindekilerle türbeyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmaları hakkında da yetkililerden bilgi aldı. Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Erdoğan'ın türbe içindeki incelemesi /////////

-Erdoğan'ın gelişi

-Dua edilmesi

-Açılış kurdelesinin kesmesi

-Konuşmasını yapması

-Türbeye girişi

-Detaylar

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4- KADININ YARDIM ÇIĞLIKLARINA ÇEVREDEKİLER YETİŞTİ - SOKAK ORTASINDA KARISINI DÖVEN KİŞİYE FECİ DAYAK * Kağıthane'de boşanmak istediği eşinin şiddetine uğrayan yardım çığlıklarına çevredekiler yetişti.

* Genç kadını sokak ortasında vuran kişi, çevredekiler tarafından dövüldü.

* Polis gelene kadar süren dayak güvenlik kamerasına yansıdı Haber-Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL DHA

Kağıthane'de tartıştığı eşini sokak ortasında vuran kişiyi çevredekiler müdahale ederek feci şekilde dövdü. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. EŞİNE CADDE ORTASINDA VURMAYA BAŞLADI

Güvenlik kamerasına yansıyan olay Kağıthane Merkez Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boşanma aşamasında olan Mehmet T. ile eşi Nevin T. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmadan dönerken cadde ortasında tartışmaya başladı. Mehmet T. yere düşürdüğü eşine bir süre sonra elindeki rulo halindeki kağıtlarla vurmaya başladı. Kadına şiddet devam ederken çevredekiler harekete geçti.

OLAYI GÖREN BİR VATANDAŞ KOŞARAK KAFA ATTI

Olayı gören bir kişi koşarak eşini döven Mehmet T.'ye kafa attı. Mehmet T. aldığı darbe ile yere yığıldı. Kısa sürede olay yerinde çok sayıda kişi toplandı. Gelenler de bir yandan polisi ararken bir yandan da Mehmet T.'yi tutarak kaçmasını engelledi. Mehmet T. bir süre sonra tekrar ayağa kaldırıldı. Bir az önce kafa atan kişi tekrar kafa darbesiyle Mehmet T.'yi yere yıktı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Mehmet T. kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonucunda dudağı patlayan Nevin T. ve eşi Mehmet T. ifadesi alınmak üzere Saadabat Polis Merkezi'ne götürüldü. KADIN "İMDAT" DİYE BAĞIRIYORDU

Olayın görgü tanığı Mehmet Kaya, "Bir kişi burada kadını dövüyordu. Yoldan geçen bir kişide koşarak eşini döven kişiye kafa attı. Vatandaşlar daha sonra eşini döven kişinin üzerine çullandı. Daha sonra polis ekipleri geldi, götürdü. Şiddete kesinlikle karşıyız . Bir kadına sokak ortasında şiddet uygulanması çok ayıp. Kadın, 'polis imdat' diye bağırıyordu. Vatandaşlarda müdahale etti" dedi.

KADININ ÇIĞLIK SESLERİYLE DIŞARI KOŞTUK

Ayşe Atasoy ise, "Biz çığlık sesleriyle dışarı çıktık. Dışarıda kadın yere yatmış şekilde bağırıyordu. Kendini korumaya çalışıyordu. Hemen vatandaşlarımız da müdahale etti. Ramazan gününde böyle bir şiddetin olması kabul edilemez. Kadına şiddete hayır diyoruz" dedi. Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Olay yerinden görüntü

-Eşiyle tartışan kişi

-Elindeki kağıtlarla eşine vurması

-Eşinin aldığı darbeler sonucunda yere düşmesi

-Cadde üzerinde koşan bir kişinin eşine döven kişiye kafa atması

-Eşini döven kişinin yere düşmesi

-Vatandaşların Eşini döven kişinin üzerine çullanması

-Yerde yatan kişinin bir süre sonra kendine gelmesi

-Eşini döven kişiye tekrar kafa atılması

-Eşini döven kişinin aldığı darbe sonucu baygınlık geçirmesi

-Polisin Eşini döven kişiyi gözaltına alması (AKTÜEL KAMERA)

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-Olay yerinden görüntü

-Vatandaşların olayı anlatması

-Genel ve detaylar DHA FEED =============================== 5- TAKSİM CAMİİ'NE TÜRK BAYRAĞI DİKİLDİ