DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

"Son iki yılda ortaya koyduğumuz terörle mücadelede büyük mesafeler katettik. Yurt içinde bütün terör yuvalarını dağıttık, elhamdülillah her köşesi, her karış toprağımız bugün güvenli hale geldi, belini kırdık"

"YAVRULARIMIZ GELECEĞE ODAKLANMIŞ DURUMDA"

Bugün itibarıyla askerlerin Münbiç'te de göreve başladığını söyleyen Yıldırım, "Başımıza bir iş gelse, hayatımız tehlikede olsa, ölüm korkusu içerisinde olsak, bize komşularımız kucak açar mı? Açmasalar da biz açarız. Bizim ecdadımızda, kanımızda var. Bizim asaletimiz, düşkünlere, zorda kalanlara yardım etmekten geçiyor. Bu insanlar elbette yurtlarına dönecek. 180 bin kişi gitti. Şimdi oralarda barış oldukça, işler normale döndükçe, elbette gidecekler. Mutlaka gidecekler, yerleşecekler. Çünkü onların orada hatıraları, geçmişleri, hafızaları var. Bize düşen bir an önce Suriye'de, Irak'ta iç karışıklığı, iç savaşı sona erdirmek ve acı çeken bu insanların yurtlarına salimen dönmelerini sağlamak. İşimiz budur. Son iki yılda ortaya koyduğumuz terörle mücadelede büyük mesafeler katettik. Yurt içinde bütün terör yuvalarını dağıttık, elhamdülillah her köşesi, her karış toprağımız bugün güvenli hale geldi, belini kırdık. Artık terör örgütü dağa yavrularımızı çıkaramıyor. Yavrularımız geleceğe odaklanmış durumda." diye konuştu.