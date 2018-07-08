DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 5

(ÖZEL)

1- KUYUMCUNUN SOPALARLA DÖVÜLÜP GASPEDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta bir kuyumcunun dövülerek gasp edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay önceki gün Esenyurt'ta meydana geldi. Sabah 09.00 sıralarında evinden çıkarak kuyumcu dükkanına giden Suat Şahin'e arkadan yaklaşan gaspçı sopalarla saldırdı. Kuyumcunun elindeki çantayı almayı başaramayınca yolun karşısından gelen diğer gaspçı devreye girdi. 2 gaspçı Şahin'i dövdükten sonra içinde 5 bin lira olan çantayı alarak kaçtı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde Şahin'i takip eden gaspçı durdurduktan sonra sopalarla saldırıyor. Şahin'in çantasını alamayınca diğer taraftan gelen gaspçı da devreye giriyor.2 gaspçı sopalarla dövdükleri Şahin'in çantasını alarak kaçıyor. Gaspçıların peşinden koşan Şahin başarılı olamayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis inceleme başlatırken gaspçıları yakalamak için çalışma devam ediyor. Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Gasp anı

-Sopalarla dövmeleri

-Çantayı alıp kaçmaları

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Şahin ile röp

========== (havadan görüntülerle)

2- SICAKTAN BUNALANLAR SAHİLLERE AKIN ETTİ; MENEKŞE PLAJI DOLDU Taner YENER - Uğur CAN- Murat SOLAK-/İSTANBUL,(DHA)

Sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'nda serinlemeye çalıştı. Sahile akın edenler yüzerek ve piknik yaparak hafta sonunu geçirdi.

Sabahın erken saatlerden itibaren Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'na gelenler sıcak hava ve yüksek nemden korunmak için kendilerini Marmara'nın serin sularına bıraktı. Bazıları güneşten korunmak için yanlarında getirdikleri çadırlarda ve gölge yerlerde korunmayı tercih etti. Bazıları ise aileleriyle birlikte mangal yakarak piknik yaptı. Sahilde olası boğulmaları önlemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından görevlendirilen cankurtaranlar hazır bekletildi. Kalabalık nedeniyle duş yerleri ve tuvaletler önünde uzun kuyruklar oluştu.

Çocuklarıyla birlikte sahile gelen Neriman Yılmaz," Ayaklarım ağrıyordu. Çocuklarımla birlikte ilk defa geldim. Ortam çok güzel" diye konuştu. Arkadaşlarıyla serinlemek için sahile gelen Nurullah Aslandağ ise, " Yaklaşık 10 senedir geliyorum. İstanbul son yıllarda bayağı kalabalıklaştı." dedi. Aslandağ'ın arkadaşı da kalabalık nedeniyle hijyen ve temizlik konusunda sıkıntıların olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Sahilden görüntü

-Denize giren vatandaşlardan görüntü

-Mangal ve piknik yapan vatandaşlardan görüntü

-Kendilerini kuma gömen gençler

-Genel ve detaylar ============ 3- ŞİŞLİ'DE GENEL ASAYİŞ DENETİMLERİ Özgür EREN - Hakan KAYA / İstanbul DHA

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Şişli Kuştepe'de önceden belirlenen 6 adreste genel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kuştepe'de önceden belirlenen 6 adreste genel asayiş denetimleri yapıldı. Denetimlere, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Denetimlere, havadan polis helikopteri de destek verdi. Asayiş denetimleri kapsamında Alev sokakta bulunan evlere giren polis ekipleri her yeri didik didik aradı. Aramalara "İra" isimli narkotik köpeği de katıldı. Yapılan aramalarda bir evin mutfak kısmında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Aramalardan görüntü

-Polis helikopterinden görüntü

-Arama köpeğinden görüntü

-Uyuşturucu haplardan görüntü

-Genel ve detaylar =========== 4- CHP İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE EYLEM Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL DHA

Bir grup CHP'li genç değişim talebiyle CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya katılanlar, 'Gençlik gelecek gelecek özgürleşecek' şeklinde slogan atarak, 'Cumhuriyetin kurucu ayarlarına dönelim', 'Koltuk sevdasının bu partide yeri yoktur' ve 'CHP'de değişim Türkiye'de değişim' yazılı dövizler taşıdı. KARANLIK BİR GELECEĞE KARŞI UMUDUNU YİTİRMEYEN BİZLER BURADAYIZ

Grup adına açıklamayı CHP Uşak Gençlik Kolları Başkanı Turan Özsoy yaptı. Özsoy, "Değişimle bir kişiyi bir ismi işaret etmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardan süre gelen yapısal problemlerine çözüm olacak program değişikliği ve kadro değişikliğine işaret ediyoruz" diye konuştu. Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.