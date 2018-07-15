DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde, darbe teşebbüsünün ikinci yılında yapılacak anma töreni için alana girişler sürüyor. Alana gelenlerin ellerinde Türk bayrakları ile koştuğu görüldü. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'nda düzenlenecek anma töreninin, saat 21.00'de başlaması bekleniyor. Tören için 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın önündeki alanda hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka sesleneceği bir platform kuruldu. Platformun yan tarafında "15 Temmuz Şehitlerimizin Ruhu Şad Olsun", "Bu dava büyük" yazısı yazıldı ve darbe girişiminde şehit edilen 251 kişinin isimleri yer aldı. Anma töreninin yapılacağı alan bariyerlerle çevrilirken, görev yapacak basın mensupları için de platform kuruldu. Tören için saat 14.00'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı. Köprü, etkinlik sona erene kadar kapalı kalacak.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Ersan SAN / İSTANBUL DHA "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak olan etkinliklere katılacak olan vatandaşlar, yürüyerek etkinlik alanına gitmeye başladılar. Etkinlik saati yaklaştıkça alandaki kalabalık artıyor. Son durum saat 19.30 sıralarında havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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- Alandan görüntüler

- Koşarak gelenlerin görüntüsü

- Sahneden görüntüler

- Detaylar

15.07.2018 - 20.10 Haber Kodu : 180715200_I

3- KISIKLI'DAN KÖPRÜYE DOĞRU YÜRÜYÜŞE GEÇTİLER

Haber-Kamera: Enver ALAS - Kaan ULU / İSTANBUL, DHA

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılmak amacıyla Kısıklı'da toplanan aralarında bazı sivil toplum örgütlerinin de bulunduğu bazı gruplar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti.

Köprüdeki törene katılmak amacıyla Kısıklı Meydanı'nda bir araya gelenler, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak saat 19.00 sıralarında yürüyüşe başladı. Kadın ve Demokrasi Derneği(KADEM) üyesi yaklaşık 100 kişilik grup, ellerinde Türk bayrakları ve 15 Temmuz'un kadın şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunun karşısındaki caddede ise yaklaşık 150 kişilik bir başka grubun bekleyişi devam ediyor.

Kısıklı Meydanı'na kurulan iki ayrı noktada Üsküdar Belediyesi ekipleri vatandaşlara, etli pilav, ayran su dağıtıyor.

Görüntü Dökümü

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-KADEM üyelerinin yürüyüşe geçmesi

-Ellerinde Türk bayrağı olan kadınların yürüyüşü

-Taşınan dövizler

-Köprüye yürüyenler

-Pilav ve ayran dağıtım noktası

-Sırada bekleyenler

-Erdoğan'ın konutunun karşısında bekleyenler

-Genel ve detaylar

15.07.2018 - 19.53 Haber Kodu : 180715199_

4- ÇENGELKÖY'DEN KÖPRÜYE YÜRÜDÜLER

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

15 Temmuz darbe girişiminin kritik noktalarından biri olan Çengelköy'de binlerce kişi, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerine katılmak üzere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüdü.

Darbe girşiminin 2'inci yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle etkinlik düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı etkinliklere Çengelköy'den de katılım yoğun oldu. Yalıboyu Caddesi'nde toplanan binlerce kişi, saat 19.30'da köprüye doğru yürüyüşe geçti. Ellerinde Türk bayrakları olanlar yürüyüş boyunca sık sık sloganlar attı.Köprüye çıkan yolda polis taraından kurulan güvenlik noktasından geçenler alana girdi.