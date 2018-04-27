DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 6

- ÇİFTLİK BANK'IN YAZILIMCISI TUTUKLANDI (1) Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA

Çiftlik Bank soruşturmasında gözaltına alınan yazılım işlerinden sorumlu Cudi Cumhur Yurdakul, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı. =================== - (GENİŞ HABER) ÇATALCA'DA EMNİYET ŞERİDİNDE FECİ KAZA: 2 ÖLÜ, 1 YARALI Haber-Kamera: Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

TEM Otoyolu Çatalca mevkii Ankara istikametindeki kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridinde 34 VL 7173 plakalı kamyondan, 34 AJ 0597 plakalı araca mal aktarılıyordu. Murat Puza yönetimindeki 39 EV 339 plakalı TIR, emniyet şeridindeki araçlara çarptı. ARAÇLARIN YANINDAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ

Feci kazada emniyet şeridindeki araçların yanında bulunan Saffet Mandacı ve adı öğrenilemeyen kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Hatip Gökalp ise hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik her iki yönde de durma noktasına geldi. Öte yandan kazayla ilgili TIR sürücüsü Murat Puza gözaltına alındı. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü

-Kaza yerinden görüntü

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Trafikten görüntü

-Ekiplerin çalışmaları

-Genel ve detaylar 27.04.2018 - 16.09 - Haber Kodu : 180427141

27.04.2018 - 16.47 - Haber Kodu : 180427155 ================== - SULTANAHMET'TEKİ OTEL YANGININDA YARALANAN KİŞİ ÖLDÜ Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Sultanahmet'teki otel yangınında ağır yaralanan Cezayir asıllı Fransız vatandaşı Fatma Sadouki (59) hastanede hayatını kaybetti. SAUNADAN ALEVLER YÜKSELDİ

Alemdar Mahallesi Ticarethane Sokak'ta bulunan oteldeki yangın saat 11.45 sıralarında çıktı. Otelin sauna bölümünde çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi. Dumandan etkilenen 3'ü kadın 4 kişi kurtarıldı. Yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale sırasında bir itfaiyeci yaralandı. Yaralı itfaiye eri arkadaşları tarafından taşınarak ambulansa konuldu. HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Cezayir asıllı Fransız vatandaşı Fatma Sadouki (59), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralıların kurtarılması

-Sağlık ekipleri

-Sauna bölümünden görüntüler

-İtfaiyenin çalışmaları

-Yaralı itfaiye erinin çıkarılması

-Ambulansa konulması

-Ambulansın gidişi 27.04.2018 - 12.19 Haber Kodu : 180427048

27.04.2018 - 12.28 Haber Kodu : 180427051

27.04.2018 - 12.59 Haber Kodu : 180427070 =============== - BEYAZIT'TA "BÖLÜNME" PROTESTOSU Haber- Kamera: Erhan TEKTEN- Cansel KİRAZ / İSTANBUL DHA

Üniversitelerin bölünmesi ve 20 yeni üniversitenin kurulmasını öngören kanun tasarısına karşı yapılan protestolar Beyazıt Meydanı'nda devam etti.

İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Siyasal Bilimler, Orman, Hasan Ali Yücel, Cerrahpaşa Tıp ve Edebiyat fakültesi öğrencileri 15.00 sıralarında Beyazıt Meydanı'na geldi. Öğrenciler, dövizler açarak kanun tasarısını bando eşliğinde protesto etti. İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevim Buzlu Beyazıt Meydanı'nda konuşma yaptı. Buzlu, " Üniversitemizin araştırma misyonuna ciddi katkı veren fakültemiz, İstanbul Üniversitesi'nden ayrılmamalıdır. Her fakülteyi dinlediğinizde görüyorsunuz ki, çok güzel bir tarihi miras söz konusudur. Bu tarihi mirasa lütfen hak ettiği değeri veriniz" dedi. 'Susma, haykır, bölünmeye hayır' şeklinde sloganlar atan öğrenciler burada bir basın bildirisi okudu. Öğrenciler, " Üniversiteliler açısından birçok mağduriyet yaşanması söz konusu olduğu için bu tasarıyı reddediyoruz" dedi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı protestonun ardından öğrenciler olaysız bir şekilde dağıldı.