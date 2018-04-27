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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 6

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:18 | Son Güncelleme

  - ÇİFTLİK BANK'IN YAZILIMCISI TUTUKLANDI (1) Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA Çiftlik Bank soruşturmasında gözaltına alınan yazılım işlerinden sorumlu Cudi Cumhur Yurdakul, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

- ÇİFTLİK BANK'IN YAZILIMCISI TUTUKLANDI (1)

Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA
Çiftlik Bank soruşturmasında gözaltına alınan yazılım işlerinden sorumlu Cudi Cumhur Yurdakul, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

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- (GENİŞ HABER) ÇATALCA'DA EMNİYET ŞERİDİNDE FECİ KAZA: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
TEM Otoyolu Çatalca mevkii Ankara istikametindeki kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridinde 34 VL 7173 plakalı kamyondan, 34 AJ 0597 plakalı araca mal aktarılıyordu. Murat Puza yönetimindeki 39 EV 339 plakalı TIR, emniyet şeridindeki araçlara çarptı.

ARAÇLARIN YANINDAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
Feci kazada emniyet şeridindeki araçların yanında bulunan Saffet Mandacı ve adı öğrenilemeyen kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Hatip Gökalp ise hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik her iki yönde de durma noktasına geldi. Öte yandan kazayla ilgili TIR sürücüsü Murat Puza gözaltına alındı. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü
-Kaza yerinden görüntü
-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Trafikten görüntü
-Ekiplerin çalışmaları
-Genel ve detaylar

27.04.2018 - 16.09 - Haber Kodu : 180427141
27.04.2018 - 16.47 - Haber Kodu : 180427155

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- SULTANAHMET'TEKİ OTEL YANGININDA YARALANAN KİŞİ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Sultanahmet'teki otel yangınında ağır yaralanan Cezayir asıllı Fransız vatandaşı Fatma Sadouki (59) hastanede hayatını kaybetti.

SAUNADAN ALEVLER YÜKSELDİ
Alemdar Mahallesi Ticarethane Sokak'ta bulunan oteldeki yangın saat 11.45 sıralarında çıktı. Otelin sauna bölümünde çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi. Dumandan etkilenen 3'ü kadın 4 kişi kurtarıldı. Yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale sırasında bir itfaiyeci yaralandı. Yaralı itfaiye eri arkadaşları tarafından taşınarak ambulansa konuldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Cezayir asıllı Fransız vatandaşı Fatma Sadouki (59), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yaralıların kurtarılması
-Sağlık ekipleri
-Sauna bölümünden görüntüler
-İtfaiyenin çalışmaları
-Yaralı itfaiye erinin çıkarılması
-Ambulansa konulması
-Ambulansın gidişi

27.04.2018 - 12.19 Haber Kodu : 180427048
27.04.2018 - 12.28 Haber Kodu : 180427051
27.04.2018 - 12.59 Haber Kodu : 180427070

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- BEYAZIT'TA "BÖLÜNME" PROTESTOSU

Haber- Kamera: Erhan TEKTEN- Cansel KİRAZ / İSTANBUL DHA
Üniversitelerin bölünmesi ve 20 yeni üniversitenin kurulmasını öngören kanun tasarısına karşı yapılan protestolar Beyazıt Meydanı'nda devam etti.
İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Siyasal Bilimler, Orman, Hasan Ali Yücel, Cerrahpaşa Tıp ve Edebiyat fakültesi öğrencileri 15.00 sıralarında Beyazıt Meydanı'na geldi. Öğrenciler, dövizler açarak kanun tasarısını bando eşliğinde protesto etti. İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevim Buzlu Beyazıt Meydanı'nda konuşma yaptı. Buzlu, " Üniversitemizin araştırma misyonuna ciddi katkı veren fakültemiz, İstanbul Üniversitesi'nden ayrılmamalıdır. Her fakülteyi dinlediğinizde görüyorsunuz ki, çok güzel bir tarihi miras söz konusudur. Bu tarihi mirasa lütfen hak ettiği değeri veriniz" dedi. 'Susma, haykır, bölünmeye hayır' şeklinde sloganlar atan öğrenciler burada bir basın bildirisi okudu. Öğrenciler, " Üniversiteliler açısından birçok mağduriyet yaşanması söz konusu olduğu için bu tasarıyı reddediyoruz" dedi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı protestonun ardından öğrenciler olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü
- Öğrencilerin protesto etmesi
- Öğrencilerin bando eşliğinde protestosu
- Buzlu'nun konuşması
- Öğrencilerin basın bildirisi okuması
- Protestoya katılan öğrencilerin görüntüsü
- Öğrencilerin bando eşliğinde şarkı söylemesi

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- UKRAYNALI KADININ CENAZESİ ÜLKESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Bayrampaşa'da bulunan lüks sitenin 12. katında balkon korkuluklarında asılı bulunan Olena Tyhly'nin cenazesi ülkesine götürüldü. Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi, Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan lüks sitenin 12. katında balkon korkuluklarına boynundan asılı şekilde bulunan Olena Tyhly'nin(35) cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Otopsi işlemi tamamlanan Tyhly'nin cenazesi Almanya'dan gelen ağabeyi tarafından teslim alınarak ülkesine götürüldü.

Görüntü Dökümü:
-Cenaze aracının çıkışı
-Yakınlarından görüntü

27.04.2018 - 17.38 - Haber Kodu : 180427174

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- BEBEK'TE OTOMOBİL TAKLA ATTI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Murat DELİKLİTAŞ / İstanbul DHA
Bebek'te bir otomobil, önünde seyir halindeki minibüse çarparak takla attı. Kazada her iki sürücü de yara almadan kurtulurken, trafikte yoğunluk yaşandı.
Kaza, Bebek-Arnavutköy Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah Derman'ın kullandığı 54 D 6505 plakalı otomobil, önünde seyreden minibüse çarparak takla attı. İki sürücü de kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazaya karışan minibüs şoförü Bahri Yılmaz, "Ben sağdan önden gidiyordum. Arka soldan bana vurarak takla attı. Şoför aracın içinden kendi imkanları ile çıktı. Ambulans geldi, yaralanmamıştı" dedi.
Kaza nedeniyle Bebek -Arnavutköy Caddesi Beşiktaş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:
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-Takla atan otomobil
-Trafikten görüntü
-Polisin tutanak tutması
-Minibüs şoförü ile röportaj
-Kazaya karışan minibüs
-Genel ve detaylar

27.04.2018 - 18.03 - Haber Kodu : 180427177

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