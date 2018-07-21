DHA İSTANBUL - ÇEKİÇLİ HIRSIZ KAMERADA

- Gerçek sandı, sahteleri çaldı
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)
Bahçelievler'de kuyucunun önüne gelen eli çekiçli hırsız, kuyumcunun camını kırıp gerçek sandığı sahte altınları çaldı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Hırsızlık olayı, öğlen saatlerinde Kocasinan Mahallesi, Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcu önüne gelen eli çekiçli hırsız saniyeler içinde camı kırdı. Camı kıran hırsız vitrinde bulunan ve imitasyon bilezikleri alarak kaçtı. Yaşanan olay ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık anında içeride bulunan çalışanlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken , kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ
-Hırsızın gelmesi
-Cam kırması
-Sahte altınları alıp kaçması
-Olay yeri görüntüleri
Detaylar
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