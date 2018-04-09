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DHA İSTANBUL - ÇEKMEKÖY'DE EV YANGINI: 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 07:37 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Çekmeköy'de sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Çekmeköy'de sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, yoğun dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Çağdaş Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle daireyi yoğun duman kaplarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oluşan yoğun duman nedeniyle dairede yaşayan 2 kişi mahsur kaldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dairede oluşan yoğun duman ise evin camları kırılarak boşaltıldı. Dairede mahsur kalan kişiler ise itfaiye erleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yangın nedeniyle dairenin bir kısmı kullanılmaz hala gelirken, itfaiye ve polis ekipleri soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ÖZEL)
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-İtfaiye ekiplerin çalışması
-Polis ekipleri
-Dumandan etkilen iki kişi
-Sağlık ekiplerin müdahalesi
-Apartman sakinleri
-Vatandaşla röp.
-Genel ve detaylar

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