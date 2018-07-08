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DHA İSTANBUL - ÇOCUKLARA LABAROTUVAR İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 14:21 | Son Güncelleme

 Haber - Kamera: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, DHA Türkiye  Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) üyeleri, çocuklara yönelik yeni nesil öğrenme platformu ‘maker’ laboratuvarı yapılabilmesi için bağış toplamak amacıyla bisikletle İsveç’in Göteborg şehrinden Almanya’nın Hamburg kendine kadar bisikletle 800 kilometre pedal çevirdi.Çoğunluğu doktorlardan oluşan 30 kişilik TGEV  üyesi ‘Umuda Pedal’ projesi kapsamında çocuklar için 1-8 Temmuz tarihleri arasında Göteborg’dan Hamburg’a uzanan bir rotada bisikletle 800 kilometre yol kat etti.

Haber - Kamera: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, DHA
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) üyeleri, çocuklara yönelik yeni nesil öğrenme platformu ‘maker’ laboratuvarı yapılabilmesi için bağış toplamak amacıyla bisikletle İsveç’in Göteborg şehrinden Almanya’nın Hamburg kendine kadar bisikletle 800 kilometre pedal çevirdi.Çoğunluğu doktorlardan oluşan 30 kişilik TGEV üyesi ‘Umuda Pedal’ projesi kapsamında çocuklar için 1-8 Temmuz tarihleri arasında Göteborg’dan Hamburg’a uzanan bir rotada bisikletle 800 kilometre yol kat etti. Yeni nesil öğrenme platformlarından birisi olan ‘maker’ laboratuvarı yapılması için fon oluşturmayı amaçlayan üyeler, etkinliğin ardından bugün Türkiye’ye döndü. Proje kapsamında şu ana kadar 140 bin lira bağış toplanarak Bakırköy’de bulunan Ferit Aysan Eğitim Parkı’nda kurulacak ‘maker laboratuvarı’(maker-lab) için kaynak oluştu.

ORTAK PROJEDE BULUŞTUK
Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, “Vakfımız 23 yıldır Türkiye’nin dezavantajlı bölgelerinde ihtiyaç sahibi çocuklara nitelikli eğitim dersleri veriyor. Bunu yaparken de çeşitli kaynak değiştirme projeleri hayata geçiriyor. "Umuda pedal Grubu" da birkaç yıl önce bir araya gelmiş, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri konusunda pedal çeviren bir grup. Bu sene ortak bir projede buluştuk o da çocuk ve eğitim. Türkiye'den 30 kadar bisikletçi, aralarında tıp doktorları, iş insanları, serbest meslek sahiplerinden oluşan bir grup bisiklet sever, her yıl düzenlenen bu etkinliğe katıldılar" dedi.

140 BİN TL BAĞIŞ TOPLANDI
Öğrenciler yararına bir tür teknoloji laboratuvarı kurulması için gerekli fonu toplamayı başardıklarını ifade eden Tosyalı, "Hedefimiz 100 bin liraydı. Tabii kuracağımız teknoloji laboratuvarı 'Makerler' olarak bilinen çocukların objelere, teknolojik cihazlara dokunarak öğrenebildikleri bir laboratuar. Cuma akşamı 140 bin lira seviyesindeydi. Kampanya devam ediyor. Daha da üstüne çıkabiliriz. Bu bir pilot uygulama olacak. Bunu ilk olarak vakfımızın Bakırköy'deki Ferit Aysan Eğitim Parkı'nda kuracağız. Sanırım yıl sonuna kadar hayata geçiririz diye tahmin ediyorum" diye ifade etti.

DR: YILDIRIM: AMACIMIZA ULAŞTIK GURURLUYUZ
TGEV gönüllüsü olarak yarışmaya katılan Uzman Doktor Gül Yıldırım, “Umuda Pedal Ekibi olarak yolculuğumuza çıkmadan önce çok heyecanlıydık, çünkü çocukların eğitimlerine katkıda bulunmak adına bu yolculuğu gerçekleştirdik. Çok zor anlar yaşadık, çok zor geçirdiğimiz günler oldu.. Ancak, bizim gücümüz, çocukların eğitimlerine katkıda bulunmak düşüncesiyle motivasyonumuz buradan geldi. Amacımıza ulaştık. Çok mutluyuz ve gururluyuz" şeklinde konuştu. Doç. Dr. Yasemin Bölükbaşı ise “Bisiklet binmek benim çocukluğumun en iyi anılarındandı. Bugün de bu yaşa geldiğimde o anıları yeniden canlandırıp tekrar bisiklete bindim. Bu bisiklete binme sonucunda da çocuklar için çok güzel bir laboratuvar yapma hedefine ulaştık. Şu anda da bağışlarımız çok iyi gidiyor. Bundan sonra laboratuvarımızı açıp çocuklarla eğitime devam edeceğiz" dedi.

Görüntü dökümü:
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TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı Röp.
Diğer üyelerle yapılan roplar
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