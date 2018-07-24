HABER

DHA İSTANBUL - ÇÖKME SONRASI BİNANIN ENKAZI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 13:15 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA Sütlüce'de çöken 4 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi.  Görüntü Dökümü --------- -Bina ve çevresinin görüntüsü

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Sütlüce'de çöken 4 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü
---------
-Bina ve çevresinin görüntüsü

PARTNERYavrusu çaresizce baktı! Aslanları çaresizce izledi, sonra...Yavrusu çaresizce baktı! Aslanları çaresizce izledi, sonra...
Kızılay "Vekaletle kurban kesim kampanyası"nı başlattıKızılay "Vekaletle kurban kesim kampanyası"nı başlattı
Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayıBeyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

CHP'den çok konuşulacak 'Safiye İnci' açıklaması

CHP'den çok konuşulacak 'Safiye İnci' açıklaması

'Karından boşan, benimle evlen' diyen sevgilisini öldürdü

'Karından boşan, benimle evlen' diyen sevgilisini öldürdü

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Ahmet Şık paylaşımı

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Ahmet Şık paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.