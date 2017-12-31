DHA İSTANBUL CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÜZCE'YE GİTTİ

Haber - Kamera: Özden ATİK - Güven USTA / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak için Düzce'ye gitti. Helikopterle Düzce'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal uğurladı.
Görüntü Dökümü:
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Helikopterden görüntü
Genel ve detaylar
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