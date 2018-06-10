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DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MERKEZEFENDİ ŞEHİR KÜTÜPHANESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 12:39 | Son Güncelleme

Haber : Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'nda Merkezefendi Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın  eşlik etti.

Haber : Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'nda Merkezefendi Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın eşlik etti. Zeytinbunu Belediye Başkanı Aydın kütüphane hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi. İftarın ardından kütüphanede ders çalışan öğrenciler ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere başarılar diledi. Öğrenciler, Erdoğan ile fotoğraf çektirdi. Kütüphanesi çıkışında vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'dan görüntü
-Erdoğan'ın öğrenciler ile sohbet etmesi
-Erdoğan'ın kütüphaneyi gezmesi
-Erdoğan'ın öğrencilerle fotoğraf çektirmesi
-Murat Aydın'ın kütüphane ile ilgili bilgi vermesi
-Genel ve detaylar

10.06.2018 - 12.15 Haber Kodu : 180610052

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