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DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TAKSİM CAMİİ İNŞAATINI İNCELEDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 03:47 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayının ardından Taksim Meydanı'na gelerek yapımı süren Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayının ardından Taksim Meydanı'na gelerek yapımı süren Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de vatandaşlarla sohbet etti.
Taksim Camii'nde bir süre incelemelerde bulunan ve Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) yürüyen Erdoğan, bu sırada vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada vatandaşlar ise Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu ve bol bol fotoğraf çektirdi. Erdoğan, AKM ziyaretinin ardından Taksim'den ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Erdoğan vatandaşlarla sohbet etmesi
-Erdoğan vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi
-Taksim meydanından AKM'ye yürüyüşü
-Genel ve detaylar

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