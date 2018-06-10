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DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KIZILAYIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI....

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 13:10 | Son Güncelleme

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  11  Haziran  Türk Kızılayı’nın  kuruluş  yıldönümü  münasebetiyle  Genel  Başkan  Dr.

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Haziran Türk Kızılayı’nın kuruluş yıldönümü münasebetiyle Genel Başkan Dr. Kerem Kınık’a bir mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türk Kızılayı, ‘Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti’ adıyla 1868 yılında kurulmuş ve zamanla tüm mağdurların, mazlumların umudu, dayanışmanın ve yardımlaşmanın timsali durumuna gelmiştir. Hiçbir ayrım gözetmeksizin insanın acısını önlemeye ve hafifletmeye çalışmak, insan hayatını ve sağlığını korumak, insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini geliştirmek amacıyla hizmetlerini sürdüren Türk Kızılayı, bugün kendi alanında dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer almaktadır. 150 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Türk Kızılayı, yaşanan her afette, her önemli hadisede, mağdurların ve mazlumların gölgesine sığındığı bir güven kapısı haline gelmiştir.Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün, aziz milletimizin yardımseverliğinin bir tezahürü olan Türk Kızılayı’na ve aynı amaca hizmet eden kurumlarımıza sahip çıkmak, ülkemizin ve dünyanın daha huzurlu, daha güvenli bir yer haline gelmesine katkı sağlayacaktır. Türk Kızılayı’nın gücünü ve itibarını yardımlarımızla ve desteklerimizle yükseltmek için çalışmak, kendi vatandaşlarımıza, kardeşlerimize ve tüm insanlığa hizmet etmek demektir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılayı’nın kuruluş yıldönümünü kutluyor, tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bir kez daha bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum."

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