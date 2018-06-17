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DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SÜLEYMAN DEMİREL MESAJI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 12:33 | Son Güncelleme

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9.

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: Devlet ve siyaset adamı olarak siyasi tarihimizde derin izler bırakan Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ülkemize katkılarıyla her zaman saygıyla yad edilecektir. Sayın Demirel'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum."

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