DHA İSTANBUL - DOLMABAHÇE'DE YOLDA ÇÖKME  (3)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL DHA
Dolmabahçe'de yolda çökme meydana geldi.
Vodafone Park ile Dolmabahçe sarayı arasında kalan Meclisi Mebusan Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında yolda çökme meydana geldi. Kabataş istikametindeki çökme sonrası polis, önlem alarak yolu trafiğe kapattı. Yapılan inceleme sonrası ilk tespitlerde çökmenin asfalt altındaki deformasyondan meydana geldiği anlaşıldı. Asfalt kaplama ile zemin arasındaki kaymanın nedeni araştırılırken yeni bir çökme ihtimalinin bulunmadığı öğrenildi. Yol Bakım Onarım, İSKİ, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri olay yerinde çalışmalarına başladı. Yolun çalışmaların tamamlanmasıyla trafiğe açılacağı belirtildi.
Görüntü Dökümü:
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-Çöken yolun görüntüsü
-İncelemeler
-Çalışmalardan görüntüler
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