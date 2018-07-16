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DHA İSTANBUL - (ek bilgiyle )ADNAN OKTAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ; SUS İŞARETİ YAPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 15:34 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA İstanbul'da gözaltına alınan Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi Adnan Oktar, öğle saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
İstanbul'da gözaltına alınan Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi
Adnan Oktar, öğle saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Adnan Oktar gazetecilerin soru sorması üzerine 'sus' işareti yaptı.Oktar sağlık kontrolünün ardından tekrar polis aracına bindirildi. Adnan Oktar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:
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-Oktar'ın getirilmesi
-Sağlık kontrolüne sokulması
-Çıkarılması
-Sus işareti yapması

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