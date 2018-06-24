DHA İSTANBUL - (ek görüntüyle) TARABYA'DA TOPLANMALAR BAŞLADI 

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarını Tarabya'daki Huber Köşkü'nde takip ediyor. Erdoğan'ın Tarabya'da olduğunu duyan vatandaşlar ellerinde AK Parti ve Türk bayraklarıyla Tarabya sahil yolunda toplanmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve çevresinde polisin yoğun önlemi dikkat çekiyor.

Görüntü Dökümü

---------------

-Köşke çıkan yolda güvenlik önlemleri

-AK Parti bayraklarıyla gelenler

-Vatandaşların coşkusu

-Genel ve detaylar

