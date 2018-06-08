DHA İSTANBUL - ERDOĞAN DEMİRÖREN'İN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

İstanbul DHA

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in cenaze programı belli oldu.

Erdoğan Demirören için 10 Haziran Pazar günü Fatih Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Demirören daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.



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