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DHA İSTANBUL ESENYURT'TA ZİNCİRLEME KAZA: ÇOK SAYIDA YARALI VAR (1)

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 01:39 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Esenyurt'ta TEM otoyolunda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda yaralı var. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zincirleme kazadan görüntüler

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