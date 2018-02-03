DHA İSTANBUL ESENYURT'TA ZİNCİRLEME KAZA: ÇOK SAYIDA YARALI VAR (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Esenyurt'ta TEM otoyolunda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda yaralı var. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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-Zincirleme kazadan görüntüler
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