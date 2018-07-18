DHA İSTANBUL - EYÜPSULTAN'DA ÇIPLAK ADAM DEHŞETİ

* Annesini bıçaklayarak öldüren kişi, çırıl çıplak soyunduktan sonra elinde bıçakla sokağa çıktı

* Çıplak kişi, kendisini durdurmak isteyen polisi de yaraladı.

* Çevredekileri tehdit eden kişi bacağından vurularak yakalandı.

* Olay anı saniye saniye görüntülendi.

Haber: Ramazan EĞRİ - Murat SOLAK- İSTANBUL DHA

Eyüpsultan Bülbüldere Caddesi'ndeki evlerinde annesi Türkan Uygun'u bıçaklayarak öldüren Mehmet Bahadır Uygun, eşi ve çocuğunu bir taksiye bindirerek olay yerinden gönderdi.

Mehmet Bahadır Uygun daha sonra çıplak halde sokağa çıktı. Elinde bıçak bulunan Uygun çevredekileri tehdit ederek sokakta yürüdü. İki polis, Uygun'u durdurmak istedi. Ancak Mehmet Bahadır Uygun, polise de saldırdı. Bir polis bıçak darbesiyle yaralandı. Diğer polis silahını çekti. Olay yerine de çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Elinde bıçakla çevredekilere saldıran Uygun'u bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Uygun'a çevredekiler saldırarak vurdu. Araya giren polis ekipleri yaralı için ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan Uygun'un tedavisi sürerken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Öte yandan saldırganın bıçakla yaraladığı polisin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Eli bıçaklı kişinin sokakta dolaşması

-Polisin durdurma çabası

-Polise saldırması

-Polisin silahını çekmesi

-Saldırganın vurulması

-Görgü tanıkları ile röp

-Detaylar

17.07.2018 - 20.27 Haber Kodu : 180717168

