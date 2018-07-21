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DHA İSTANBUL - FATİH'TE SİLAHLI SALDIRI, 1 ÖLÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 05:32 | Son Güncelleme

Fatih'te, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, yabancı uyruklu bir kişiye silahlı saldırı düzenledi.

Fatih'te, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, yabancı uyruklu bir kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan ve ağır yaralanan kişinin, hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri, saldırı sonrasında olayla ilgili olduğu düşünülen bir kişiyi gözaltına aldı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL

Olay, Fatih Haseki Sultan Mahallesi'nde gece saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi, Turgut Özal Millet Caddesi Yusufpaşa Tramvay Durağı yakınlarına geldiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası ağır yaralanan yabancı uyruklu kişi kanlar içinde kalırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar, ağır yaralanan kişiye yardıma koşarken, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu kişinin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ, OLAY YERİNE GETİRİLDİ

Saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, saldırının olduğu yere güvenlik şeridi çekerek önlem aldı ve çevredeki vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede çalışma yaptı. Sokaklarda ekip araçlarıyla devriye gezen polis ekipleri, olaya karıştığı düşünülen yabancı uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı. Elleri kelepçelenerek olay yerine getirilen şüpheli, daha sonra ekip aracıyla polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, saldırı sonrasında olay yerinde detaylı inceleme de yaptı. Yerde bulunan çok sayıda boş kovan, polis ekiplerince tek tek numaralandırılarak kayıt altına alındı. Polis ekipleri, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarının olup olmadığını da inceledi. Polis ekiplerinin, olaya karıştığı düşünülen bir kişiyi de aradığı öğrenildi.

Polisin soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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- Olayın meydana geldiği yer
- Yerdeki ağır yaralının görüntüsü
- Yaralının hastaneye kaldırılması
- Polisin olay yeri çalışması
- Yerdeki boş kovanlar
- Gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişinin görüntüsü
- Genel ve detaylar

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