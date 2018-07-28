HABER

DHA İSTANBUL - FATİH'TE YANGIN PANİĞİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 14:37 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Fatih'te bir işyerinde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Fatih'te bir işyerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye yangına müdahale ederken çalışmalar nedeniyle Akdeniz Caddesi trafiğe kapatıldı.

Görüntü Dökümü:
--------------
-Yangına müdahale

PARTNERBattal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!Battal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!
Kuşadası'nda otel yangını! Tatilciler büyük panik yaşadıKuşadası'nda otel yangını! Tatilciler büyük panik yaşadı
10 yıldır, ameliyat sonrası felç kalan oğlu için hukuk mücadelesi veriyor10 yıldır, ameliyat sonrası felç kalan oğlu için hukuk mücadelesi veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alman polisi Türk gencin başına çuval geçirdi!

Alman polisi Türk gencin başına çuval geçirdi!

115 yaşındaki Mehmet dede 3 Osmanlı Padişahı, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan, 1 Başkan gördü

115 yaşındaki Mehmet dede 3 Osmanlı Padişahı, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan, 1 Başkan gördü

CHP'li vekile yanıt: Cumhurbaşkanına soru soramazsınız

CHP'li vekile yanıt: Cumhurbaşkanına soru soramazsınız

Kuşadası'nda otel yangını! Tatilciler büyük panik yaşadı

Kuşadası'nda otel yangını! Tatilciler büyük panik yaşadı

Diyarbakır'da baraj gölüne giren 4 kadın boğuldu

Diyarbakır'da baraj gölüne giren 4 kadın boğuldu

Nagehan Alçı: O ürünü piyasadan çekin

Nagehan Alçı: O ürünü piyasadan çekin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.