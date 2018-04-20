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DHA İSTANBUL - GABON'DAN GETİRİLEN FETÖ ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 07:02 | Son Güncelleme

Haber: Ümit TÜRK / İSTANBUL DHA - Afrika ülkesi Gabon'dan MİT operasyonuyla getirilen FETÖ şüphelisi 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Haber: Ümit TÜRK / İSTANBUL DHA - Afrika ülkesi Gabon'dan MİT operasyonuyla getirilen FETÖ şüphelisi 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
Gabon'dan MİT operasyonuyla getirilen Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal isimli 3 şüpheli, 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' ile 'Uluslararası casusluk yapma' suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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