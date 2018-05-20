DHA İSTANBUL - GALATASARAYLI FUTBOLCULAR ŞAMPİYONLUĞU TARAFTARI İLE KUTLADI

Haber: İstanbul, DHA
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlamasının ardından sevincini taraftarıyla kutladı. Göztepe maçından sonra İstanbul'a dönen sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarlarla buluştu. Göztepe mücadelesinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, daha sonra içeri alınarak takımı beklemeye başladı. Tazahüratlar eşliğinde bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, futbolcuları taşıyan otobüsün tesislere girmesi ile coşkulu anlar yaşadılar. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in balkondan taraftarları selamlaması ile birlikte meşaleler yakan ve havai fişek atan sarı-kırmızılı taraftarlar, İmparator Fatih Terim tezahüratları yaptı. Daha sonda futbolcular da balkondaki yerini alarak tezahüratlara eşlik etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kutlamalar
-Terim'in taraftarı selamlaması
-Genel görüntüler
Not: Görüntüler Spor Servisinden geçildi.
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