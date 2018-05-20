HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

DHA İSTANBUL - GALATASARAYLI FUTBOLCULAR ŞAMPİYONLUĞU TARAFTARI İLE KUTLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 15:59 | Son Güncelleme

Haber: İstanbul, DHA  Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlamasının ardından sevincini taraftarıyla kutladı.

Haber: İstanbul, DHA
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlamasının ardından sevincini taraftarıyla kutladı. Göztepe maçından sonra İstanbul'a dönen sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarlarla buluştu. Göztepe mücadelesinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, daha sonra içeri alınarak takımı beklemeye başladı. Tazahüratlar eşliğinde bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, futbolcuları taşıyan otobüsün tesislere girmesi ile coşkulu anlar yaşadılar. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in balkondan taraftarları selamlaması ile birlikte meşaleler yakan ve havai fişek atan sarı-kırmızılı taraftarlar, İmparator Fatih Terim tezahüratları yaptı. Daha sonda futbolcular da balkondaki yerini alarak tezahüratlara eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
-Kutlamalar
-Terim'in taraftarı selamlaması
-Genel görüntüler

Not: Görüntüler Spor Servisinden geçildi.

PARTNERDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyorDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyor
Son dakika! Ağrı'dan kahreden haber: 1 asteğmen şehit, 1 er yaralıSon dakika! Ağrı'dan kahreden haber: 1 asteğmen şehit, 1 er yaralı
Ankara için Meteoroloji'den son dakika sel uyarısıAnkara için Meteoroloji'den son dakika sel uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin oy oranı için flaş iddia

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin oy oranı için flaş iddia

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Ağrı'dan kahreden haber: 1 asteğmen şehit, 1 er yaralı

Son dakika! Ağrı'dan kahreden haber: 1 asteğmen şehit, 1 er yaralı

Ankara için Meteoroloji'den son dakika sel uyarısı

Ankara için Meteoroloji'den son dakika sel uyarısı

Ali Eyüboğlu yazdı... Muharrem İnce'nin konuk olduğu 'Liderler Fox'ta programıyla ilgili dikkat çeken ayrıntı!

Ali Eyüboğlu yazdı... Muharrem İnce'nin konuk olduğu 'Liderler Fox'ta programıyla ilgili dikkat çeken ayrıntı!

Kazım Aktan kimdir? Kazım Aktan, yangında feci şekilde can verdi!

Kazım Aktan kimdir? Kazım Aktan, yangında feci şekilde can verdi!

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

TEM'de dehşet anları! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

TEM'de dehşet anları! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.