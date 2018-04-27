DHA İSTANBUL - (geniş haber) ATAŞEHİR'DE DOKTORA SİLAHLI SALDIRI 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA
Ataşehir'de hastaneden çıkan bir doktora kimliği belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu yaralanan doktor hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir özel bir hastanenin ortağı olan 43 yaşındaki çocuk doktor Rüstem Üçel, evine gitmek üzere hastaneden çıkarak aracının yanı gitti. Hastanenin açık otoparkında bulunan aracına binmek üzere olan Üçel'e henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişiler tarafından açıldı. Üçel'in açılan ateş sonucunda bacağından ve karnından yaralandığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi hastanede yapılan Rüstem Üçel, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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- Olay yerinden görüntüler
- Çapa Tıp Fakültesi'nde görüntüler
- Üçel'in hastaneye getirilmesi
- Görgü tanıklarıyla röportaj
- Üçel'in fotoğrafı
- Detaylar
27.04.2018 - 19.43 - Haber Kodu : 180427197
27.04.2018 - 19.47 - Haber Kodu : 180427199
27.04.2018 - 19.58 - Haber Kodu : 180427202
27.04.2018 - 20.45 - Haber Kodu : 180427204
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