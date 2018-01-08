DHA İSTANBUL (Geniş haber) AYDIN BOYSAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

RAKIDA ÖTV'YE KARŞIYDI

Aydın Boysan'ın son yüzyılın tanığı olduğunu ifade eden Sezgin Tanrıkulu, "Çok iyi bir mimar ve meslek insanıydı. Onun yanında çok iyi bir muabbet insanıydı. Türkiye'nin bütün sorunlarına duyarlı bir insandı. Çevresi ile barışık vicdan sahibiydi. Rakı muabbetlerinin mabediydi kendisini saygı ile anıyorum. Son olarak şunu söyleyeyim rakıda ÖTV'ye (Özel Tüketim Vergisi) karşıydı." dedi.

Aydın Boysan'ın Münir Özkul gibi Türk Halkı'nın gönlünde taht kurmuş büyük bir aydın olduğunu söyleyen Bedri Baykam da, "Büyük bir aydın büyük bir insandı. Kendi mesleği olan mimarinin yanı sıra edebiyatımıza sosyal yaşamımıza nükdedanlığıyla, kalemiyle çok şeyler kattı. Rakı içme adabıyla yazdığı yazı Türk yaşam kültürünün bir parçası olarak sonsuza dek hatırlanacak. Allah tüm sevenlerine sabır versin. Yıllar geçsene hiç unutulmayacak bir İstanbul aydını ve İstanbul büyüğüydü" dedi.

İSTANBUL BİR RENGİNİ KAYBETTİ

Rutkay Aziz ise Boysan'ı geç tanıdığından yakınarak, "Onu daha önce tanımayı çok isterdim. Ondan öğrenecek, onu dinleyecek çok daha güzel şeyler olacaktı. Yine de son 4-5 yıldır güzel birlikteliklerimiz oldu. Tabiki biz Aydın beyi kaybettik ama bence İstanbul bir rengini kaybetti. Aydın bey Atatürk Cumhuriyetinin de yetiştirdiği en önemli en önemli değerlerden bir tanesiydi. Hem mimar, hem yazar hem de bir düşünür olarak onu çok özleyeceğiz" dedi.