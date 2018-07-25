HABER

DHA İSTANBUL - (GENİŞ HABER) - BERNA LAÇİN'İN  1 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 12:42 | Son Güncelleme

  ÇOCUKLARA  yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemlerine ilişkin tartışma sırasında sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Berna Laçin Eşiz hakkında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) ÇOCUKLARA yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemlerine ilişkin tartışma sırasında sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Berna Laçin Eşiz hakkında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İddianamede, Soruşturmaya konu paylaşımda adı geçen Medine şehrinde İslam peygamberinin kabrinin bulunduğu hatırlatılarak, "Hac ibadeti kapsamında ziyaret edilen ve tüm dünya Müslümanlarınca kutsal kabul edilen bir şehir olduğu, dolayısıyla Müslümanlar için kutsal değeri bulunan bu şehrin tecavüz rekoruna sahip olduğuna dair şüpheli tarafından dile getirilen iddianın nesnel bir veriye dayanmadığı" kaydedildi.
Çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemlerine ilişkin tartışma sırasında sosyal medya hesabında idam cezasına yönelik paylaşımda bulunan oyuncu Berna Laçin Eşiz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Berna Laçin Eşiz hakkında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemlerinin tartışıldığı dönemde şüpheli Berna Laçin'in sosyal medya hesabında 3 Temmuz 2018'de idam cezasına ilişkin paylaşımda bulunduğu hatırlatılan iddianamede, paylaşımın muhtelif sosyal medya hesaplarında yoğun tepkiler oluşturduğu, bunun üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İFADESİNDE İDAMA KARŞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Şüphelinin soruşturmaya konu paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ettiği belirtilen iddianamede, şüphelinin ifadesine de yer verildi. Şüphelinin, sosyal medyada Suudi Arabistan'daki düzen içerisinde taciz ve tecavüzün olmadığına ilişkin paylaşımlarda bulunulması üzerine suça konu paylaşımı yaptığını, dini değerleri aşağılama gibi bir kastının olmadığını söylediği belirtildi. İddianamede, şüphelinin suça konu paylaşımının ilişkin olduğunu, idama karşı olduğunu, çocuk kadınlara tecavüz, kadına şiddet suçları ile benzeri suçlarda idamın çözüm olmadığını anlatmak istediğini beyan ettiği ifade edildi.

Soruşturmaya konu paylaşımda adı geçen Medine şehrinde İslam peygamberinin kabrinin bulunduğu hatırlatılan iddianamede, "Hac ibadeti kapsamında ziyaret edilen ve tüm dünya Müslümanlarınca kutsal kabul edilen bir şehir olduğu, açık internet kaynaklarından yapılan araştırmaya göre tecavüz suçlarının bu şehirde dünyadaki diğer şehir veya ülkelere nazaran 'tecavüz rekoru kıran şehir' şeklinde lanse edilmesini gerektirecek ölçüde çok yaşandığına dair hiçbir resmi ya da gayri resmi istatistiki veri bulunmadığı, dolayısıyla Müslümanlar için kutsal değeri bulunan bu şehrin tecavüz rekoruna sahip olduğuna dair şüpheli tarafından dile getirilen iddianın nesnel bir veriye dayanmadığı" kaydedildi.

İDDİANAMEDE AİHM KARARINA ATIF YAPILDI
İddianamede, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Otto-Preminger, İ.A.-Yasak Tümceler kararlarında da vurgulandığı üzere şiddet çağrısı bulundurmasa bile dini değerlere yönelik 'Ucuz' saldırıların ifade özgürlüğü kapsamında korunmayacağı" kaydedildi. İddianamede "Düşünce açıklanırken dini değerlere yönelik saygısız tutumlardan kaçınılması gerektiği, şüphelinin kamuoyuna yansıyan idam tartışmalarına hiçbir katkısı olmayan, nesnel bir veriye dayanmayan ve dosyada mevcut verilere göre büyük tepki alan ifadelerinin de halkın dini değerlerini aşağılayıcı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelik taşıdığı, bu nedenle şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği" belirtildi.
İddianamede şüphelinin "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ
İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

PARTNERBu semte sivrisineklerin girmesi yasak!Bu semte sivrisineklerin girmesi yasak!
Vali, JÖH timleri için mangalın başına geçtiVali, JÖH timleri için mangalın başına geçti
Göçük nedeniyle iki odası ve tuvaleti kullanılamayan evde yaşıyorGöçük nedeniyle iki odası ve tuvaleti kullanılamayan evde yaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Rafet El Roman ve Derya Ürkmez dudak dudağa

Rafet El Roman ve Derya Ürkmez dudak dudağa

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçişleri'nden flaş OHAL açıklaması

İçişleri'nden flaş OHAL açıklaması

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında sokağa çıkma yasağı

Türkiye'yi sarsan Leyla Aydemir cinayetinde yeni gelişme!

Türkiye'yi sarsan Leyla Aydemir cinayetinde yeni gelişme!

Son dakika! Adnan Oktar'ın cephaneliği ortaya çıktı

Son dakika! Adnan Oktar'ın cephaneliği ortaya çıktı

Adnan Oktar skandalı! FETÖ bağlantısı ortaya çıktı

Adnan Oktar skandalı! FETÖ bağlantısı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.