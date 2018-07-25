DHA İSTANBUL - (GENİŞ HABER) - BERNA LAÇİN'İN  1 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) ÇOCUKLARA yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemlerine ilişkin tartışma sırasında sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Berna Laçin Eşiz hakkında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Soruşturmaya konu paylaşımda adı geçen Medine şehrinde İslam peygamberinin kabrinin bulunduğu hatırlatılarak, "Hac ibadeti kapsamında ziyaret edilen ve tüm dünya Müslümanlarınca kutsal kabul edilen bir şehir olduğu, dolayısıyla Müslümanlar için kutsal değeri bulunan bu şehrin tecavüz rekoruna sahip olduğuna dair şüpheli tarafından dile getirilen iddianın nesnel bir veriye dayanmadığı" kaydedildi. Çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemlerine ilişkin tartışma sırasında sosyal medya hesabında idam cezasına yönelik paylaşımda bulunan oyuncu Berna Laçin Eşiz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Berna Laçin Eşiz hakkında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemlerinin tartışıldığı dönemde şüpheli Berna Laçin'in sosyal medya hesabında 3 Temmuz 2018'de idam cezasına ilişkin paylaşımda bulunduğu hatırlatılan iddianamede, paylaşımın muhtelif sosyal medya hesaplarında yoğun tepkiler oluşturduğu, bunun üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İFADESİNDE İDAMA KARŞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Şüphelinin soruşturmaya konu paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ettiği belirtilen iddianamede, şüphelinin ifadesine de yer verildi. Şüphelinin, sosyal medyada Suudi Arabistan'daki düzen içerisinde taciz ve tecavüzün olmadığına ilişkin paylaşımlarda bulunulması üzerine suça konu paylaşımı yaptığını, dini değerleri aşağılama gibi bir kastının olmadığını söylediği belirtildi. İddianamede, şüphelinin suça konu paylaşımının ilişkin olduğunu, idama karşı olduğunu, çocuk kadınlara tecavüz, kadına şiddet suçları ile benzeri suçlarda idamın çözüm olmadığını anlatmak istediğini beyan ettiği ifade edildi.

Soruşturmaya konu paylaşımda adı geçen Medine şehrinde İslam peygamberinin kabrinin bulunduğu hatırlatılan iddianamede, "Hac ibadeti kapsamında ziyaret edilen ve tüm dünya Müslümanlarınca kutsal kabul edilen bir şehir olduğu, açık internet kaynaklarından yapılan araştırmaya göre tecavüz suçlarının bu şehirde dünyadaki diğer şehir veya ülkelere nazaran 'tecavüz rekoru kıran şehir' şeklinde lanse edilmesini gerektirecek ölçüde çok yaşandığına dair hiçbir resmi ya da gayri resmi istatistiki veri bulunmadığı, dolayısıyla Müslümanlar için kutsal değeri bulunan bu şehrin tecavüz rekoruna sahip olduğuna dair şüpheli tarafından dile getirilen iddianın nesnel bir veriye dayanmadığı" kaydedildi.