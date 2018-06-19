HABER

DHA İSTANBUL -  (geniş haber) EZHEL İLK DURUŞMADA BERAAT ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 12:08 | Son Güncelleme

- İLK DURUŞMADA BERAAT ETTİ, HAYRANLARI ADLİYEDE SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI * Ezhel,  "Geceler isimli parçamda gecelerin karanlığından, gizeminden bahsediyorum.

- İLK DURUŞMADA BERAAT ETTİ, HAYRANLARI ADLİYEDE SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI

* Ezhel,

"Geceler isimli parçamda gecelerin karanlığından, gizeminden bahsediyorum. Sanatsal, edebi bir dille anlattım"

* Hakim Atalay,

"Suç işleme kastıyla hareket etmediğine inandım. Sanat eseri olduğunu düşünerek beraatine karar verdim"

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA
Şarkılarında uyuşturucu maddeye özendirdiği iddiası hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan rapçi Ezhel, bugün görülen davanın ilk duruşmasında beraat etti.
Ezhel, şarkı sözünde uyuşturucuya özendirdiği iddiasını kabul etmeyerek, "Geceler isimli parçamda gecelerin karanlığından, gizeminden bahsediyorum. Sanatsal, edebi bir dille anlattım" dedi. Hakim Atalay, "Suç işleme kastıyla hareket etmediğine inandım. Sanat eseri olduğunu düşünerek beraatine karar verdim" dedi.

AYLIK GELİRİM 100 BİN TL
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, Ezhel adı ile bilinen Sercan İpekçioğlu ve Avukatı Fuat Ekin katıldı. Ezhel'ii çok sayıda hayranı duruşma salonunun yetersizliği nedeni ile duruşma salonuna alınmadı. Ezhel'in annesi Ulya Turgut ile yakınları ve gazeteciler duruşmayı takip etti. Kimlik tespiti yapılan Ezhel, müzisyen olduğunu ve aylık gelirinin de 100 bin TL olduğunu söyledi. İddianamede dile getirilen suçlamalara yönelik savunmasını yapan Ezhel, hint keneviri ile çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa ilişkin, "Ankara Kızılay'da arkadaşımın giyim dükkanı vardır. Orada ufak bir yeşil alan var. Esrar bitkileri gördük, söktük ve elimde cep telefonu vardı, onunla fotoğraf çektim. Selahattin Özdemir'in bir şarkısının sözlerini yazarak fotoğrafı sosyal medyada paylaştım. Muziplik olsun diye paylaştım" dedi.

'SUÇ İŞLEME KASTIYLA HAREKET ETMEDİM
Şarkı sözünde uyuşturucuya özendirmekle suçlanan Ezhel, "Geceler isimli parçamda ise gecelerin karanlığında, gizeminden bahsediyorum. Sanatsal, edebi bir dille anlattım. Türkiye'de çekilecek olan bir diziye müzik olarak yazdım. Bu parçada uyuşturucu maddeye özendirmek kastım yoktur" dedi.
Hakim Dilber Atalay'ın, "Yarınımız yok" isimli parçasını hatırlatarak, bu parçadan bir kaç söz söylemesini istedi. Parçadan bir kaç söz söyleyen Ezhel, "Bu şarkıda ben uyuşturucunun zararlarını anlattım. Kullanıldığı takdirde ölüme neden olduğu temasını işledim. Suç işlemek kastıyla hareket etmedim. Eserlerim hayal ürünüdür. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

HAKİM: SUÇ İŞLEME KASTIYLA HAREKET ETMEDİĞİNE İNANDIM
Hakim Atalay, "Suç işleme kastıyla hareket etmediğine inandım. Sanat eseri olduğunu düşünerek beraatine karar verdim" dedi.
Koridorda bekleyen hayranları, bu kararı alkışlarla karşıladı.

'YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ RAP'
Dışarıda kısa bir açıklama yapan Ezhel'in annesi Ulya Turgut, dövmeyi sevmediği halde koluna oğlunun adını yazdığını belirterek, "Yaşasın tam bağımsız rap" dedi. Kız arkadaşı olduğunu söyleyen Ecem Güvenciler ise Ezhel'in sadece inandığı şeyi yaptığını belirterek, "Başardığımıza çok sevindim. Sanata özgürlük, sanatımızı engellemesinler" şeklinde konuştu. Ezhel'in Avukatı Fuat Ekin ise, mahkemenin müvekkilinin suç işleme kastı ile hareket etmediğine kanaat getirerek beraatine karar verdiğini söyledi.

İDDİANAMEDEN
Şarkılarında uyuşturucu maddeyi özendirdiği ve hint keneviri ile fotoğraf çektirdiği gerekçesi ile 23 Mayıs 2018 tarihinde gözaltına alınan Sercan İpekçioğlu, aynı gün tutuklanarak cezaevine konulmuştu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında hazırlanan iddianamede, İpekçioğlu hakkında, "Uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Görüntü Dökümü:
-------------
Hayranlarının adliyenin koridorunda beraat alkışı
Ezhel'in sevgilisi olduğunu söyleyen Ecem Güvenciler'in asansörde ağlamaklı olması
Ecem Güvenciler'in dışarıda açıkalaması
Ezhel'in hayranlarının adliyenin önünden genel görüntüsü
Ezhel'in annesi Ulya Turgut'un açıklaması
Avukatı Fuat Ekin'in açıklaması
Dışarıdan genel ve detay görüntü

PARTNERAlişan kendi başına dert açıyorAlişan kendi başına dert açıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nı son 6 günde 569 bin yolcu kullandıSabiha Gökçen Havalimanı'nı son 6 günde 569 bin yolcu kullandı
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'dan Nagehan Alçı hakkında savcılığa şikayetCHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'dan Nagehan Alçı hakkında savcılığa şikayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor

Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

İlginizi Çekebilir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anketçi Adil Gür'e 21 ay hapis cezası!

Anketçi Adil Gür'e 21 ay hapis cezası!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'dan Nagehan Alçı hakkında savcılığa şikayet

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'dan Nagehan Alçı hakkında savcılığa şikayet

Simurg, Zümrüdü Anka kuşu nedir?

Simurg, Zümrüdü Anka kuşu nedir?

Kandil operasyonuyla ilgili son dakika açıklaması: Yakın zamanda ay yıldızlı bayrağı dikeceğiz

Kandil operasyonuyla ilgili son dakika açıklaması: Yakın zamanda ay yıldızlı bayrağı dikeceğiz

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

Menbiç operasyonuyla ilgili son dakika açıklaması

Menbiç operasyonuyla ilgili son dakika açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.