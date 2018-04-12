Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Abdullah Melih Barış (36) ile taraf avukatları hazır bulundu.

"TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜ KESİNDİR"

Arslan ailesinin avukatı Gülhan Kaya, "Sanığın memleketinden İstanbul'a Nurcan Arslan'ı öldürmek amacıyla tasarlayarak geldiği, bu amaçla silahını yanına aldığı, Arslan ile görüştükten sonra tasarladığı şekilde öldürdüğü kesindir. Bu nedenle sanığın tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerekmektedir" dedi. Avukat Kaya, sanığa verilecek cezada "haksız tahrik", "iyi hal" ve diğer indirim maddelerinin uygulanmamasını talep etti.

SANIK BARIŞ: KENDİMİ KAYBETTİM

Duruşmada söz verilen sanık Barış, Nurcan Arslan'ın elindeki görüntülerle kendisine şantaj yaptığını öne sürdü.

Abdullah Melih Barış, "Bir çok kez para gönderdim. İstanbul'a geliş sebebim de arkadaşım Fatih mal almak için İstanbul'a geliyordu, benim kız kardeşim de düşük yapmıştı, bir türlü kendisini ziyaret edememiştim. Fatih'e 'Ben de seninle geleyim' dedim. Fatih ile yola çıktıktan sonra yolda Fatih, Facebook'tan benimle birlikte yolda olduğunu paylaşmış, Nurcan bunun üzerine beni telefonla aradı, 'Son kez görüşelim, bana 5 bin lira para ver, ben de görüntüleri sana vereyim.' dedi. Fatih ile konuştum hatta Fatih 'gitme' diye bana telkinde bulundu. Ancak görüntüleri geri alacağım düşüncesiyle Nurcan ile buluştum. Benim amacım eve girip, parayı verip, görüntüleri alıp, çıkmaktı. Ancak param Fatih'te kalmıştı. Nurcan ile buluştuktan sonra Fatih'i aradım, kendisine ulaşamadım. Nurcan bunun üzerine 'Benimle dalga mı geçiyorsun' diyerek hakaret etmeye başladı. Ben 15 yıldır bipolar bozukluk nedeniyle ilaç kullanıyorum. Her ne kadar Adli Tıp Kurumu 'cezai ehliyeti tamdır' diye rapor vermişse de bunu kabul etmiyorum. Maktulün üzerime çok gelmesi, hakaretler ve tehditler savurması üzerine kendimi kaybettim ve bu eylemi gerçekleştirdim. Çok pişmanım. Bugüne kadar sabıkam yoktur, kimseye zararım olmamıştır" dedi.