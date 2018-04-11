DHA İSTANBUL - (Geniş Haber) YILDIRIM: SOKAK KABADAYILARI GİBİ KAVGA EDİYORLAR

* Başbakan Binali Yıldırım:

"(ABD-Rusya restleşmesi) Tweetler atarak birbirlerini tehdit ediyorlar"

"Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar. Sonucu sivil insanlar ödüyor. Zaman rekabet zamanı değildir. Zaman bölgedeki yaralı sarma zamanıdır"

"Bir tedirginlik oluyor insanlarda, 'savaş mı olacak, oldu mu, Amerika Rusya tehdit ediyor birbirlerini'... Bunların getirdiği, geçici yaşanan dalgalanmalardır"

"Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Ama başkalarının da bizim toprağımıza göz koymasına asla müsamaha göstermeyiz. Böyle de bir hassasiyetimiz var"

Haber: Taner YENER - İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, ABD-Rusya restleşmesiyle ilgili "Efendim 'Benim daha iyi füzem var.' Yok öbürü diyor 'benim daha iyi füzem var. Gönder bakalım. Göndermezsen şöyle olur'. Sokak kavgası. Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, WOW Hotel Kongre Merkezi'nde düzenlenen "21. Avrasya Ekonomi Zirvesi"ne katıldı. Burada konuşan

Yıldırım, "Dünya çok hızlı değişiyor. Hızlı bir dönüşüm yaşıyoruz. Bu sancılı süreçte küresel ve özellikle bölgesel gerilimler belirsizliği arttırıyor. Ekonomileri olumsuz yönde etkiliyor. Çevre ülkelerde devam eden otorite boşluğu, istikrarsızlık, iç savaş, terör örgütleri bölgenin istikrarına şüphesiz zarar veriyor. Bölgemizde bu sıkıntılar yaşanırken Türkiye ne yapıyor? Türkiye'nin yaptığı şey çok açık; bir yandan terörle mücadele yaparak hem Avrasya bölgesinin hem de Avrupa'nın güvenliğini sağlıyor. Ve çok büyük bir mülteci sorununu tek başına göğüsleyerek bölgemizde ve dünyada mülteci sorununun daha da kötüleşmesinin önüne geçiyor. Diğer yandan ülkeyi kalkındırmak ekonomimiz daha da güçlendirmek için kararlar alıyoruz. Çok şükür bu mücadelemizde bugüne kadar başarıyı elde ettik. 15 yıldır biz bunu yapıyoruz. 15 yılın her geçen yılı da bütün zorluklara rağmen istediğimiz hedeflere ulaşmakla sonuçlanıyor" dedi.