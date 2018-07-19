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DHA İSTANBUL  - GRİ LİSTEDEKİ DHKP-C'Lİ YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 18:03 | Son Güncelleme

Haber: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda "Gri liste"de aranan  DHKP-C'li Meryem Özsöğüt yakalandı.

Haber: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda "Gri liste"de aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında Sarıyer'de operasyon düzenlendi. Operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 'Gri liste'de yer alan Meryem Özsöğüt yakalandı. Özsöğüt ile birlikte hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan C.D. iel "silahlı terör örgütü üyelerine yardım ve yataklık yapmak" suçundan aranan A.B. yakalandı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

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-Özsöğüt'ün fotoğrafı

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