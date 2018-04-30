DHA İSTANBUL HABER TAKİP

- Şırnak'ta Şehit olan Sedat Mekan, Bahçelievler Kuba Camii'nde öğle namazından sonra düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğrulanacak. - Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı Oramiral Özden Örnek için Levent Camii'nde ikindi vakti tören düzenlenecek 10.30

- Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e 17 Mart 2013 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Nevroz kutlamalarında yaptıkları konuşmalar sebebiyle "terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla açılan davanın altıncı duruşması, Silivri Cezaevi Kampüsünde, 2 No'lu Mahkeme Salonunda görülecek.

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1 1- ŞIRNAK ŞEHİDİNİN ACI HABERİ BABA EVİNE ULAŞTI Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA

Şırnak, Uludere'de terör örgütü PKK mensuplarının üs bölgesine düzenlediği saldırıda şehit olan er Sedat Mekan'ın baba evine ateş düştü. Evinin bulunduğu sokağa kurulan taziye çadırında babası ve dedesi taziyeleri kabul etti.

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Kurt Dağı üs bölgesine, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker şehit oldu. 1 aylık er Sedat Mekan'ın Bahçelievler, Çabançeşme Mahallesi'nde bulunan baba evine acı haber ulaştı. Haberi alan yakınları şehidin adresine geldi. Sokağa belediye tarafından taziye çadırı kurulurken, şehit evine Türk bayrağı asıldı.

2 AYLIK NİŞANLI, 1 AYLIK ASKERDİ

Şehidin babası ve dedesi evin önünde taziyeleri kabul etti. Şehit olan Mekan'ın bir ay önce askere gittiği, 2 ay önce de nişanlandığı öğrenildi. Görüntü Dökümü:

-------------------

-Şehit evinden detay

-Yakınlarından görüntü

-Eve asılan bayrak

-Dedesinin taziyeleri kabul etmesi 30.04.2018 - 00.29 Haber Kodu : 180430002

29.04.2018 - 22.03 Haber Kodu : 180429149 ================================= 2- SULTANGAZİ'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 POLİS YARALI Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)

Sultangazi'de sivil bir polis memuruna silahla saldırıda bulunuldu. Seyir halindeki bir otomobilden açılan ateş sonucu, yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.

Olay, Sultangazigazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde saat 02.30 sıralarında meydana geldi.Sivil olduğu öğrenilen bir polis memuruna, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla saldırıda bulunuldu. Saldırının, seyir halindeki 34 SZ 0829 plakalı beyaz bir otomobilin içerisinden gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıyı yapan kişi ya da kişiler olay yerinden yine aynı otomobille uzaklaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden isabet alan ve yaralanan polis memuru için olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Çevredeki bir hasateneye kaldırılan polis memuru, tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis de sevk edildi. Özel Harekat Polisleri'nin desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, güvenlik şeridi çekerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, çevredeki tüm güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Polis ekipleri, kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Polis ekiplerinden görüntü

-Özel harekat polisinden görüntü

-Olay yeri inceleme

-Genel ve Detaylar

30.04.2018 - 04.32 Haber Kodu : 180430004_ ==================================== 3- TAKSİM'DE 1 MAYIS HAZIRLIKLARI Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesi İstanbul Taksim Meydanı'nda güvenlik tedbirleri alınmaya başlandı. Meydanın etrafında oluşturulacak güvenlik çemberi için bariyerler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından getirildi. Saat 01.00'dan itibaren ekipler tarafından TIR'dan indirilen bariyerler, başta İstiklal Caddesi girişi, Cumhuriyet Anıtı çevresi gibi kritik noktalara konuldu. Görüntü Dökümü:

---------------------

-TIR'la getirilen bariyerler

-Bariyerlerin indirilişi

-Bariyerlerin İstiklal Caddesi girişine yerleştirilmesi

-Cumhuriyet Anıtı etrafındaki bariyerler

-Genel ve detay görüntüler 30.04.2018 - 01.43 Haber Kodu : 180430003 ========================================= 4- BOZDAĞ: KURMAYA ÇALIŞTIKLARI ÇATI DAHA İNŞAAT AŞAMASINDA BAŞLARINA YIKILDI

* Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Kurmaya çalıştıkları çatı daha inşaat aşamasında başlarına yıkıldı, CHP de diğer partiler de bu çatının altında kaldılar. Eğer yardıma ihtiyaçları varsa biz onlara yardım edip çatının altından kurtarabiliriz." İSTANBUL DHA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yozgat Konfederasyonu 1. Olağan Genel Kurulu Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'den İYİ Partiye geçen 15 milletvekiline ilişkin soruya Bozdağ, "Cumhuriyet Halk Partisinin içinde bulunduğu durum çok üzücü. Sayın Genel Başkan'ın durumu daha da kötü, daha da üzücü. Çünkü 15 milletvekilini ağlata ağlata bir başka partiye gönderdi. Onları demokrasi kahramanı olarak ilan etti, kumpası bozduklarını söyledi ama belli ki, demokrasi kahramanlıkları fazla sürmedi. Hemen geri dönmek gibi bir zaruret ortaya çıktı. Şimdiden Sayın Genel Başkan geri dönüşleri için altyapı oluşturuyor ki, kamuoyunda geri dönüşleri izah zorunda fazlaca kalmasın diye. Ben buradan vatandaşlarımız adına sormak isterim; Sayın Kılıçdaroğlu bu 15 milletvekilini hangi kumpası bozmak için gönderdi? Bu 15 milletvekilini demokrasi kahramanı ilan etti ama hangi konularda demokrasi kahramanlığı yapmak üzere bir başka partiye ağlata ağlata gönderdi? Şimdi ne değişti de demokrasi kahramanı olarak giden vekiller kahramanı oldukları partiden, demokrasiden hemen gerisin geri dönüp Cumhuriyet Halk Partisine dönme ihtiyacı gördüler. Bu olay Güneş Motel hadisesinden daha çirkin bir siyasi ahlaksızlık fotoğrafıdır ve milletvekillerinin, grup başkanvekili ve genel başkan yardımcısının arkasındaki fotoğrafı ben hiç unutamıyorum. Koca koca vekiller ağlıyorlar, yüzlerinden düşen bin parça ve Genel Başkan kendi vekillerini boynu bükük bir şekilde, ağlaya ağlaya bir başka yere gönderdi." cevabını verdi.

"ÇATIYI HEP BERABER ÇÖKERTTİLER"

Muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı aday arayışlarına ilişkin soruya Bozdağ: "Kurmaya çalıştıkları çatı daha inşaat aşamasında başlarına yıkıldı, CHP de diğer partiler de bu çatının altında kaldılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve paydaşları bu işi ellerine yüzlerine bulaştırdılar, elleri ayakları birbirine dolaştı ve çatıyı hep beraber çökerttiler. Şu an çatının altındalar herhalde nasıl kurtulacaklarını herhalde düşünüyorlar. Eğer yardıma ihtiyaçları varsa biz onlara yardım edip çatının altından kurtarabiliriz." diye cevapladı. "KENDİ ADAYLIKTAN KAÇINIYOR, ADAY OLMAKTAN KORKUYOR"

Kılıçdaroğlu'nun bir genel başkanın 80 milyonu kucaklayamayacağı yönündeki sözlerini yorumlaması istenen Bozdağ, "80 milyonu kucaklayamayacak neden siyaset yaptığını sormak gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması kendisini Türkiye'yi yönetmeye talip olmamasının gerekçesi, öyle ortaya koyuyor. Siz Türkiye'nin yürütmesine talip değilseniz o zaman niçin siyaset yapıyorsunuz? 'Anlaşarak da anlaşmayarak da Türkiye'nin yönetimine talip değilim' diyor. O zaman halk sana neden oy versin? Kendi adaylıktan kaçınıyor, aday olmaktan korkuyor. Etrafı onu aday olmaya zorlamasın diye sürekli gerekçeler üretiyor. Her gün Cumhurbaşkanımıza diyor ki 'Çık bir televizyonda tartışalım. Yüreğin yetiyorsa gel konuşalım.' diyor. O zaman senin yüreğin yetiyorsa işte meydan. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız bizim Cumhur İttifakımızın adayı, bizim adayımız. Sen de kimlerin adayı oluyorsan ol, Türkiye'nin meydanlarında yarışın. Hakem aziz Türk milleti olsun ve kararını ona göre versin." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

------------------

Bekir Bozdağ'ın açıklamaları 29.04.2018 - 18.03 Haber Kodu : 180429125 ================ 5- STRAFOR İMALATHANESİNDE YANGIN Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Ümraniye'de bir strafor üretim tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken işyerinde büyük hasar oluştu.

Aşağı Dudullu Mahallesi Kaptan-ı Derya Sokak'ta saat 23.00 sıralarında bir strafor imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İnşaat malzemesi olarak kullanılan straforların alev almasıyla yangın kısa sürede tüm işyerini sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kadıköy, Kartal ve Ümraniye itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle işyerinde büyük hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor. Görüntü Dökümü

-----------------

-Olay yeri

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler