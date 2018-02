DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Fatih'te bir gecekonduda çıkan yangın büyüyerek yanında bulunan iki katlı binaya sıçradı. Yangında gecekondu kullanılamaz hale gelirken, iki katlı binada hasar oluştu. Yangın, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokakta bulunan bir gecekonduda saat 01.00 sıralarında çıktı. Boş olduğu öğrenilen gecekondu henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan iki katlı binaya da sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yan binada oturanları tahliye ederken itfaiye ekipleri ise yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Bu sırada evlerinin yandığını gören apartman sakinleri ise sinir krizleri geçirirken mahallede kısa süre panik yaşandı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yangın nedeniyle gecekondu kullanılamaz hale gelirken, iki katlı binanın çatısında ise hasar oluştu. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Herhangi can kaybının ve yaralanmanın olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiyenin ve polisin çalışmaları sürüyor.

19.02.2018 - 02.46 / Haber Kodu : 180219006

- ZEYTİNBURNU'NDAKİ SALDIRGAN YAKALANDI

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK - Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Zeytinburnu'nda üniversite öğrencisi E.Ö'yü adım adım takip ederek apartman girişinde darp ettiği iddia edilen zanlı yakalandı. Gözaltına alınan Suriye uyruklu 21 yaşındaki H.A.S.'nın suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesinde bulunan bir apartmanda geçtiğimiz Cuma günü E.B.Ö.'nün saldırıya uğramasıyla ilgili Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda, saldıran şüphelinin Suriye uyruklu 21 yaşındaki H.A.S. olduğunu belirledi. Zeytinburnu Asayiş Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan H.A.S., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis ekiplerinden öğrenilen ilk bilgiye göre, H.A.S. saldırı anını hatırlamadığını, o sırada uyuşturucunun etkisi altında olduğunu söylediği iddia edildi. Suriyeli H.A.S.'nin işlemlerine Asayiş Şube Müdürlüğü'nde devam edileceği öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin üzerindeki mont, tişört ve pantolonun, saldırıyı gerçekleştirdiği gün üzerinde bulunduğu kıyafetlerle aynı olması dikkat çekti.

18.02.2018 - 18.19 Haber Kodu : 180218133

18.02.2018 - 17.56 Haber Kodu : 180218128