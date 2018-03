DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

- Uçak kazasında hayatını kaybeden Ayşe And ve Aslı İzmirli'nin cenazeleri öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA Kaza Bahçelievler, D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sercan Gültepe'nın kullandığı 34 PJ 4402 plakalı otomobil, Avcılar istikametine doğru seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil savrularak yolu ayıran bariyerlere çarptı. Bariyerler otomobile ok gibi saplandı. Kaza sonrası sürücü şans eseri yara almazken, beraberindeki Doğukan Avcı isimli arkadaşı ise otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken, bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içinde sıkışan yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri de sıkışan yaralıyı çıkarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı yolu tek şeritten verdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarılan kadına ilk müdahale yapıldıktan sonra Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahilde kadına ait çanta ve eşyalar bulunurken, kadının kimliğine dair her hangi bir belge bulunamadı. Olayın şokuna giren kadın, sadece isminin Aysun olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının denize kendisinin mi atladığı yoksa dengesini mi kaybedip düştüğü yapılacak olan çalışmanın ardından belirlenecek.

Görüntü dökümü:

-Denizde yüzen kadın

-Sahil Güvenlik ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Sağlık ve polis ekiplerinin bekleyişi

-Kadının bota alınması

-Kadının sedyeye alınması

-Ambulansa bindirilmesi

-Genel ve detay görüntüler.

4- HELİN PALANDÖKEN'İN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASI

- SANIK PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEYİP AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

* Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'in öldürüp iki arkadaşını da yaralayan Mustafa Yetgin'in yargılanmasına başlandı.

* Sorgusu yapılan tutuklu sanık Mustafa Yetgin, " Helin'e zarar verdiğim için çok pişmanım. Helin'e zarar verdiğim için ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

* Mustafa Yetgin sorgusunun sonlarına doğru gülümseyince Helin Palandöken'in ailesinin avukatının tepkisi ile karşılaştı.

* Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapıldı.

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'in öldürüp iki arkadaşını da yaralayan Mustafa Yetgin ile Yetgin'i olay araçla olay yerine götüren arkadaşı Halis Can Dağarslan'ın yargılanmalarına başlandı. Davanın ilk duruşması isim benzerliği nedeniyle cezaevinden yanlış sanığını getirilmesi nedeniyle görülememişti.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Mustafa Yetgin ile tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan katıldı. Duruşmada olay sırasında yaralanan Deniz Morsümbül ve Cemil Yıldız de yer aldı.

Kimlik tespitinin ardından birleşen dosya ile davanın sanıkları arasına katılan tutuksuz Halis Can Dağarslan'ın sorgusu yapıldı. Olay günü tutuklu sanık Mustafa Yetgin'i araçla olay yerine götüren Dağarslan, "Mustafa'yı 3 yıldır tanırım Helin ile beni Mustafa tanıştırdı. Olay günü Mustafa Whatsapp'tan mesaj attı, bir arkadaşı ve babasını havalimanına götürmemiz için ısrar etti. Saat 15.00 civarında Mustafa'nın evine vardım. Mustafa bir sırt çantası ve bir karton kutu ile bindi. Beraberce okulun civarında bir yere gittik. Ben Helin'in o okulda okuduğunu biliyordum. Mustafa ile ayrıldıklarını da biliyordum. Okul dağıldığından sağlı sollu öğrenciler vardı. Ben Helin'i görmedim. Mustafa benden durmamı istedi. Alacağımız adamı gördüğünü düşünerek durdum. Kutunun içerisinden bir tüfek çıkardı. Bu nedir dedim. Kuru sıkı olduğunu söyledi. Şaşırmıştım. Arabadan indi. Sonra silah sesi duydum. Arabadan indikten sonra mı yoksa silah sesinde sonra mı oradan ayrıldığımı hatırlamıyorum" dedi.