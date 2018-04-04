DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.00/11.30 -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Haliç Kongre Merkezi'ndeki TurkcellTeknoloji Zirvesi'ne katılacak. Özlü daha sonra, Grand Cevahir Otel'de Su ve Atık Su Sektöründe Yerli Ürün Çalıştayı'na katılacak.

Eurocontrol'ün Geliştirilmiş Taktik Akış Yönetim Sistemi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle teknik bir arıza meydana geldi. Söz konusu arıza nedeniyle Avrupa'dan yapılacak uçuşlarda iptaller ve gecikmeler yaşandı. Mevcut arızadan İstanbul çıkışı uçuşlar da etkilendi. Atatürk Havalimanı'ndan Avrupa'ya yapılacak uçuşlarda 20 dakika ile 1 saat 50 dakika gecikmelerin yaşandığı gözlendi.Eurocontrol tarafından arıza nedeniyle acil durum prosedürlerine geçilerek, Avrupa üzerindeki hava trafiğinin kapasitesi yüzde 10 oranında azaltıldı.

Bu arada, THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, yaşanan teknik arızayla ilgili bilgilendirme yapıldı. Açıklamada, "Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden Eurocontrol sistemlerindeki teknik bir arıza nedeniyle Avrupa çıkışlı ve varışlı uçuşlarımızda gecikmeler yaşanmaktadır" denildi.

5 SAAT SONRA NORMALE DÖNDÜ

Brüksel merkezli Eurocontrol, sisteminde yaşanan arızanın 5 saatlik çabanın ardından saat 22:00 itibariyle tamamen giderildiğini, yolculara ve havayolu şirketlerine yaşatılan rahatsızlıktan çok üzüntü duyulduğunu kaydetti. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de Twitter adresinden yaptığı son açıklamada, "Eurocontrol sistem arızası giderilmiş olup; Avrupa seferlerimiz normale dönmüştür" dedi.