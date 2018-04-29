DHA İSTANBUL- HABER TAKİP GÜNDEMİ

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-Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Özbekistan'a hareket edecek. DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 1- BAHÇELİEVLER'DE KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI, 1'AĞIR 3 YARALI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de bir kahvehaneye kimliği belirsiz 4 kişi pompalı tüfek ve silahlarla ateş açtı. Saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi'nde gece saat 23:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10. Sokak'ta Nedim Aydın'a ait kahvehaneye gelen ve daha önceden husumetli olduğu öğrenilen kimliği belirsiz 4 kişi pompalı tüfek ve silahlarla ateş açtı. Saldırı sonrası işyeri sahibi Nedim Aydın ile müşteri olduğu öğrenilen Ahmet Kurç ayağından, yine içeride olan Yusuf Gültekin isimli bir müşteri ise karın boşluğuna isabet eden mermi ile ağır yaralandı. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar da durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 2 kişinin hayati tehlikesi bulunmazken, saldırı da ağır yaralanan Yusuf Gültekin'in ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Saldırının ardından olay yerine özel harekat ekipleri de dahil çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek inceleme başlattı. Özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri saldırı sonrası vatandaşlardan olay hakkında bilgi toplarken, çevredeki iş yerlerinin de güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü:

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- Polisin olay yeri çalışması

- Yerdeki numaralandırılmış boş kovanlar

- Delil torbasındaki bulgular

- Kahvehaneden görüntü

- Camlara isabet eden mermi izleri

- Genel ve detaylar 29.04.2018 - 00.22 Haber Kodu : 180429001

29.04.2018 - 02.45 Haber Kodu : 180429007 2- TUZLA'DA İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ - İSTANBUL DHA

Tuzla'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Şifa Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti yanyolda saat 01.00 sıralarında meydana geldi. SERVİS ARACI VE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

İddiaya göre, 34 HT 4533 plakalı Hasan Demirbaş yönetimdeki servis aracı İstanbul istikametine ilerlerken Ankara istikametinde gelen 34 VV 8995 plakalı İsa Fidan yönetimdeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle İsa Fidan'ın aracı yol kenarındaki bariyerlere çarparken Hasan Demirbaşın servis aracı ise yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİR KİŞİ DE YARALANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan İsa Fidanı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlık çalışmanın ardından Fidan araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri Fidan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri Hasan Demirbaş'ı yapılan ilk müdahalesinin arıdından ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. VATANDAŞLAR KAZAYI İZLEMEK İÇİN ARAÇLARINI YOL KENARA PARK ETTİLER

D-100 Karayolu ve yan yolda kaza nedeniyle ve kazayı izlemek isteyen vatandaşların saraçlarını park etmesi sonucu trafik oluştu. Olay yeri incelemelerinin ardından Fidan'ın cenazesi, ambulansa konularak Kartal DR. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kaza yapan otomobilin çekiyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Polis ve sağlık ekipleri

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Otomobil ve servis aracından detay

-Olay yeri inceleme

-Cesetten detaylar

-D-100 Karayolunda araçlarını park eden vatandaşlar

-Kazayı izleyen vatandaşlar

29.04.2018 - 02.35 Haber Kodu : 180429006 3- ÜMRANİYE'DE METRUK BİNADA YANGIN Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Ümraniye'de metruk binada çıkan yangın itfaiyenin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Namık Kemal Mahallesi Sancak Sokak üzerinde bulunan metruk binada saat 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre binanın içerisinde madde bağımlı kişileri kaldığını yerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın daha sonra büyümesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. VATANDAŞLAR İTFAİYE EKİPLERİN ÇALIŞMASI İZLEDİ

Kısa sürede gelen Ümraniye, Kadıköy ve Ünalan itfaiye ekipleri yangına köpüklü su ile müdahale etti. Yangın itfaiyenin yarım saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınırken zaman zaman itfaiye erleri binanın camlarını kırarak duman yoğun tahliyesi yaptı. Yangının çıktığı sokakta oturanlar da itfaiye ekiplerin çalışmasını izledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. "MADDE BAĞIMLILARI KALIYOR" İDDİASI

Sokak üzerinde bir apartmanda oturan bir vatandaş "Bu bina metruk bina, tinerciler kalıyor, içeride çoğu zaman onlardan birisin yakma ihtimal yüksek. Binanın kapalı olmasına rağmen yakmışlardır. İlk başta yangın büyüktü. Şans eseri çatının beton olmasından dolayı çatı yanmadı" diye konuştu. Yangınla ilgili soruşturma başlattı.