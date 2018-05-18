HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 09:11 | Son Güncelleme

16.00 Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi düzenlenecek.

16.00
Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi düzenlenecek. Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak.

18.00
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Olağanüstü İslam Zirvesi Konferansı"na katılacak.

20.00
-CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Avcılar'da iftar programına katılacak.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1 - NURTEPE'DE HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı polis ekipler, Nurtepe'de helikopter ve özel harekat ekiplerinin de desteklediği bir operasyon yaptı.
İstanbul polisi başta Kağıthane Nurtepe Mahallesi olmak üzere bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri destek verirken polis helikopteri de havadan destek verdi. Girilen adreslerden biri de Nurtepe Mahallesi Deniz Sokak'taki bir bina oldu. Çok sayıda polis ekibinin girdiği binada arama ve gözaltı işlemi yapılırken, operasyonun içeriği konusunda bilgi verilmedi.

Görüntü Dökümü:
---------------
-Operasyon düzenlenen bina
-Özel Harekat polislerinin çevre güvenliği alması
-Silahlı sivil polisler
-Genel ve detay görüntüler

18.05.2018 - 06.32 Haber Kodu : 180518006

====================================

2- SULTANBEYLİ'DE ÇOCUKLAR FRENİ BOŞALAN TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Haber-Kamera: İstanbul DHA
Sultanbeyli'de freni boşalan TIR, 2 katlı binanın giriş katına çarparak dudu. Kazadan TIR sürücüsü hafif yaralanırken o sırada mahalle arasında oyun oynayan çocuklar TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Sultanbeyli'de facianın eşiğinden dönülen kaza dün saat 18.00 sıralarında Sultanbeyli Fatih Mahallesi Berat Caddesi Ağa Sokak üzerinde gerçekleşti. TIR sürücünün park etmeye çalıştığı aracın bir anda freni boşaldı. Freni boşalan 34 GD 4465 plakalı TIR'ın oyun oynayan çocukların üzerine doğru ilerlediğini gören bir kadının çığlığı, çocukları TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtardı. Kazada can kaybı yaşanmazken 2 katlı binanın giriş katına çarparak durabilen TIR sürücüsü Enis Ateş, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise olayda hafif yaralanan TIR sürücüsüne olay yerinde ilk sağlık müdahalesini yaptı.

Binaya uzanan elektrik kabloluları ekiplerce kesilirken, doğalgaz ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için doğalgaza panosuna müdahale etti. Kazayla ilgli başlatılan soruşturma sürüyor. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen TIR'ın sürücüsü Enis Ateş kazayı şöyle anlattı: "Arabayı park edecektim, arabanın freni tutmadı, tutmayınca panik yaptım ve aşağıya attım kendimi, durduramadım arabayı buraya kadar geldim. Herhangi kimseye bir şey olmadı" dedi.

Görüntü dökümü:
------------
-Kaza yerinden görünt
-Kazaya karışan TIR
-itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması
-Vatandaşlarla röp.
-Genel ve detaylar

18.05.2018 - 01.48 Haber Kodu : 180518002

====================

3- MASKELİ SİLAHLI PTT SOYGUNU KAMERADA

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHA
Küçükçekmece'de, maskeli ve silahlı olarak girdikleri PTT şubesinden 11 bin lira soygun yapan iki kişi, kendilerini bir süre kovalayan mahalleliye doğru silahla ateş ederek kaçtı.
Olay, Yeni Mahalle Birinci Er Caddesi üzerindeki PTT şubesinde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Maskeli ve silahlı iki kişi PTT şubesine girerek silah doğrultup çalışanları etkisiz hale getirdi. Veznelerde bulunan 11 bin lirayı gasp eden soygunculara yaya olarak kaçmaya başladı. Bazı mahalle sakinleri soyguncuları bir süre kovaladı. Soyguncular, kendilerini kovalayan mahalleliye doğru silahla ateş ederek izlerini kaybettirdi.
Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevre güvenliği aldıktan sonra delil araştırması yaptı.
Soyguncuların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

OLAY ANI KAMERADA
Polis, PTT şubesinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İncelemede soygun anının saniye saniye kameraya yansıdığı ortaya çıktı. Görüntüde, maskeli iki kişnin, içeri girdikten sonra çalışanları etkisiz hale geitirip soygun yaptıktan sonra dışarı çıktıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü
---------------------
-Polis ekipleri
-Yerdeki kovanlar
-Polisin içerideki incelemesi
-Çalışanlar
-Çevredeki hareketlilik
Güvenlik kamera görüntüleri
-Maskeli iki kişinin içeri girmesi
-Çalışanları etkisiz hale getirmesi

17.05.2018 - 18.19 Haber Kodu : 180517147

=======================================

4- "KUDÜS" MİTİNGİNİN AFİŞİ GALATA KULESİ'NE YANSITILDI

Haber - Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İstanbul DHA
Yenikapı'da yapılacak olan 'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitinginin görsel tanıtımı Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Görselde, 'İnsanlık Adına Haydi Meydana' sloganı kullanıldı. Galata Kulesi'ni gezmeye gelenler, duvara yansıtılan yazının cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti.

Görüntü dökümü:
----------------
-Galata Kulesi
-Duvara yansıtılan miting görseli
-Görseli cep telefonu ve fotoğraf makinesi ile çekenler
-Genel ve detay görüntüler

17.05.2018 - 23.26 Haber Kodu : 180517177

===========================

5- PAZAR ARABASIYLA SOKAKLARDA DOLAŞAN BU KİŞİYE DİKKAT

İstanbul DHA
Sancaktepe'de pazar arabasıyla dolaşarak girdiği binalardan su saati çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı.
Sancaktepe Atatürk Mahallesi'nde çok sayıda binadan su saati çalındı. Son olarak Tamer sokakta bir binaya giren hırsız, 5 dairenin su saatini çalarak uzaklaştı. Hırsızlık daire sahipleri tarafından polise bildirildi. Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemesi sonucu hırsızın güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Şüphelinin girdiği binadan çaldığı sayaçları pazar arabasına koyarak sokakta ilerlediği görülüyor. Polis kameraya yansıyan kişiyi arıyor.

Görüntü Dökümü;:
--------------------
-Şüphelinin pazar arabasıyla binadan çıkması
-Sokakta ilerlemesi

17.05.2018 - 18.26 Haber Kodu : 180517149

PARTNERKıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...Kıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...
Sevdiği kızı etkilemek için Atatürk'e hakaret etti!Sevdiği kızı etkilemek için Atatürk'e hakaret etti!
Sınır ötesine operasyon!Sınır ötesine operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik: Yeni çözüm süreci olabilir

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik: Yeni çözüm süreci olabilir

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kanuna onay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kanuna onay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da 19 Mayıs coşkuyla kutlanacak

Adana'da 19 Mayıs coşkuyla kutlanacak

Milletvekili Uzer’den 19 Mayıs kutlama mesajı

Milletvekili Uzer’den 19 Mayıs kutlama mesajı

Fenerbahçe'den 19 Mayıs için Atatürk portresi

Fenerbahçe'den 19 Mayıs için Atatürk portresi

Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Devir miktarı düşük kaldı!

Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Devir miktarı düşük kaldı!

Kurtuluşa giden yolun kararı bu müzede alındı

Kurtuluşa giden yolun kararı bu müzede alındı

Başkan Şahin'den 19 Mayıs mesajı

Başkan Şahin'den 19 Mayıs mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.