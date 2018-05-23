DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.45/13.00/

-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gebze-Halkalı banliyö hattında test sürüşü ve basın açıklaması yapacak,

11.00

-CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim için başlatılan bağış kampanyasına çağrıda bulunacak.

