DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.45/13.00/
-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gebze-Halkalı banliyö hattında test sürüşü ve basın açıklaması yapacak,
11.00
-CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim için başlatılan bağış kampanyasına çağrıda bulunacak.
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