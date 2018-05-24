DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.30/13.30

-CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'yı ve İstanbul Barosu'nu ziyaret edecek. 10.00

-TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı Sabancı Center'da düzenlenecek. DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE )

1- MODERN KARAKÖY İSKELESİ YERİNE YERLEŞTİRİLDİ Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ersan SAN /İstanbul DHA

22 Kasım 2008 yılında batan Karaköy İskelesi yerine Tuzla Tersanesi'nde yapılan akıllı yüzer iskele, Karaköy'deki yerine yerleştirildi. Yapılacak montaj işleminin ardından iskele 29 Mayıs'ta kullanıma açılacak. Karaköy'de bulunan ve 22 Kasım 2008 tarihinde yaşanan aşırı lodos nedeniyle su alarak batan Karaköy İskelesi'nin yerine yapılan Akıllı Yüzer İskele yerine yerleştirildi. Saat 02:30'da başlayan çalışmalar saat 05:00'a kadar devam etti. Tuzla'da yapıldıktan sonra Haliç Tersanesi'ne çekilen yüzer iskele, 4 römorkör tarafından tersaneden çekilerek Karaköy'e getirildi. TAMAMER YERLİ ÜRETİM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, yüzde yüz yerli üretimle inşa edilen iskele 29 Mayıs'tan itibaren İstanbulluların hizmetine sunulacak. 2 bin 236 metrekare alan kapsayan ve deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskelenin, 81 metre boyunda, 27.6 metre eninde. 3.5 metre yüksekliği bulunuyor. Ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7.5 metre olan iskele yaklşık 2 bin ton ağırlığında. İskele, sancak ve deniz tarafındaki alınlık tarafından aynı anda 3 vapur yanaşarak yolcu indirip, bindirebilecek.

Görüntü dökümü:

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-İskelenin Haliç Tersanesi'nden çıkışı

-Atatürk Köprüsü'nden geçiş

-Galata Köprüsünden Geçiş

-İskelenin Karaköy İskelesi'ne yaklaştırılması

-Karada ve iskele üzerinde ki çalışmalar

-Römorkör'ün iskeleyi itmesi

-DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Genel ve detay görüntüler 24.05.2018 - 05.29 Haber Kodu : 180524008 ================================== 2- TUZLA'DA BENZİN İSTASYONUNDA SOYGUN Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Tuzla'da bir benzin istasyonunun marketine uzun namlulu silahlarla gelen 4 kişi kasada bulunan paraları ve raftaki sigaraları alıp kaçtı.

Olay, Anadolu Mahallesi TEM Yanyolu Kanuni Caddesi Ankara istikametinde bulunan bir benzin istasyonunda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. KASADAKİ PARAYI VE SİGARALARI ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTI

İddiaya göre, gri renkli bir otomobille gelen 4 kişi benzin istasyonunun marketine girdi. İçeriye giren hırsızlar, ellerindeki uzun namlulu silahlarla kasiyeri etkisiz hale getirdi. Daha sonra kasada bulunan bir miktar parayı poşet doldururken bir yanda rafta bulunan sigaraları alıp olay yerinden hızlıca kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri çevredehırsızların yakalanması için çalışma yaptı.

OLAY YERİNDE DELİL ARAŞTIRILMASI YAPILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri benzin istasyonunda önlem alırken olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği yerde delil araştırması yaptı. Polis ekipleri benzin istasyonunda bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken en olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekiplerin çalışması

-Güvenlik şeridi çekilmesi

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Beyaz gömlekli benzin istasyonun sahibi

-İş yerinde çalışanlar

-Benzin İstasyonu detay

-Genel ve detaylar 24.05.2018 - 06.19 Haber Kodu : 180524009 ================================= 3- BÜYÜKÇEKMECE'DE METAL KESİM ATÖLYESİNDE YANGIN Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Büyükçekmece'de, metal kesim atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Beykent Sanayi Sitesi 2. Caddesi Ceyhan Sokak'ta bulunan 2 katlı metal kesim atölyesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekipleri,

-İş yeri sahipleri,

-Merdiven aracı,

-Genel ve Detaylar 23.05.2018 - 22.48 Haber Kodu : 180523205 ============================== 4 - ÜMRANİYE'DE OTOMOBİL YANGINI Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Ümraniye'de park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay saat 06.45 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'de 2 katlı binanın önünde yaşandı. Otomobil alev alev yanarken yangın daha sonra büyüyerek binanın önündeki doğalgaz kutusuna da sıçardı. Olay yerine Ümraniye ve Çekmeköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yarım saatlık çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Binada hasar oluştu ve otomobil kullanılmaz hale geldi. Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Yanan otomobili detay

-Doğalgaz kutusu

-Vatandaşlardan görüntü

-Araç sahibiyle röp.

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Genel ve detaylar 24.05.2018 - 07.13 Haber Kodu : 180524010 ============================== 5- MESAM ESKİ YÖNETİMİ SEÇİM ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPTI

* Arif Sağ, "Orhan Gencebay burada resmen nefret suçu işliyor, ayrımcılık yapıyor" Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL (DHA)

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nde (MESAM) Arif Sağ ile Orhan Gencebay arasındaki kriz devam ediyor. MESAM eski Yönetim Kurulu üyeleri, bakanlık tarafından atanan ve Coşkun Sabah başkanlığındaki geçici yönetim kurulunun antidemokratik uygulamaları olduğu iddiasıyla basın açıklaması yaptı. "SEÇİMLERE KATILMALARI ENGELLENMEYE ÇALIŞILMAKTADIR"

Okmeydanı'daki Perpa Ticaret Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın açıklamasına Arif Sağ, Metin Karataş, Ali Rıza Binboğa, Cahit Berkay ve Ali Haydar Timisi'nin de arasında bulunduğu MESAM üyeleri katıldı. Basın açıklamasını okuyan, Ali Haydar Timisi, "MESAM'a bakanlık tarafından tarafsız olarak görev yapmak üzere atanan Coşkun Sabah, Turhan Taşan, Vedat Çetinkaya, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar ve Fuat Güner'den oluşan geçici yönetim kurulu, görevden alınan Arif Sağ başkanlığındaki eski yöneticileri ve 30'a yakın MESAM üyesini, hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle 31 Mayıs'ta yapılacak olan genel kurulda seçme, seçilme haklarını engelleme üzere MESAM Haysiyet Kurulu'na sevk etmiştir. Haysiyet Kurulu'na sevk edilen üyelerin büyük bir bölümüne hak mahrumiyeti yaptırımı uygulanarak, seçimlere katılmaları engellenmeye çalışılmaktadır" dedi.

"Geçici yönetim kurulunun taraflı ve seçimlere girecek olan gruplar arasında bulunan Orhan Gencebay'ın liderliğinde yürüttüğü ekibi açıkça öne çıkarması ve Arif Sağ başkanlığındaki gruba yönelik açık bir saf dışı etme operasyonudur" diyen Timisi, "Arif Sağ başkanlığındaki yöneticiler hakkında, Orhan Gencebay, Recep Ergül, Fuat Güner, Ahmet Selçuk İlkan ve Suat Suna tarafından yapılan şikayetlerdeki iddialar, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bağlı müfettişler tarafından araştırılmış olup, bu şahısların mesnetsiz suçlamalarının asılsız olduğu, şikayet konuları ile ilgili hiçbir somut bilgi, belge veya delile rastlanmaması sebebiyle yönetim kurulu üyelerimiz hakkında herhangi bir idari işlem yapılmasına yer olmadığı tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ali Haydar Timisi, sözlerine şu şekilde devam etti:

"SANATÇILARIMIZIN HAKLARI İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Özellikle Orhan Gencebay'ın istifa dilekçesinde yer alan 'MESAM; siyaset, etnik köken ve inanç üzerinden örgütlenerek faaliyette bulunulacak veya ele geçirilecek bir kurum değildir' ifadesi ile yapmış olduğu suçlamaların gerçeği yansıtmadığı, sübut bulmadığı yine bu inceleme raporlarında açıkça tespit edilmiştir. Kurumun mevzuatın uygulanmasına yönelik idari ve yönetsel hataları ise kurumsal hiyerarşi içerisinde öncelikli olarak genel sekreterliğin sorumlulukları arasında olup, bunlarla ilgili haftada bir kez toplantı yaparak kurumun genel politikalarını belirleyen üst kurul üyelerinin direkt olarak herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Sonuç olarak; tüm bu yapılan haksız, hukuksuz ve gayri ahlaki iftira ve karalama faaliyetlerine rağmen, hakkımızda en ufak bir şaibe tespit edilememiş, bu güne kadar yapılan tüm asılsız şikayet ve suç duyurularından dolayı hiçbir olumsuz yargı kararına muhatap olmadık ve tam tersi her genel kurul öncesi belli bir grup tarafından yapılan bu ve bunun gibi ahlaksız saldırılara da karşı açtığımız tüm davaları kazandık. Gerek genel kurullardaki üyelerimizin desteği, gerek kazandığımız davalar, gerekse yönetim kurullarında verdiğimiz mücadeleyle her defasında yenilgiye uğrayan bu ekip, şimdi de bizleri seçimlere sokmamak amacı ile bu gayriahlaki ve gayrihukuki işlemlerle bizleri seçimlere sokmayarak rakipsiz bir şekilde seçim kazanmanın çabası içindedir. Ancak bizler bu darbeci yönetim anlayışının karşısında durmaya devam ederken, üyelerimizin sağduyusuna güvenerek, sanatın ve sanatçının içinde bulunduğu bu zor koşullarda, inatla ürettikleri ile yaşamını sürdürmeye çalışan ve bu ülkenin kültürüne katkı sunan tüm sanatçılarımızın hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz"