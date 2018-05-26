DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 10:41 | Son Güncelleme

20.32 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  İstanbul Emniyet Teşkilatı ile İftar programına katılacak  (Yenikapı) 

20.32
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Teşkilatı ile İftar programına katılacak
(Yenikapı)

PARTNEREmre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...Emre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...
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