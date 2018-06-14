DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

20.44

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen iftar programına katılacak.

13.30/15.30/17.30/19.30

-Başbakan Binali Yıldırım, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak, Sancaktepe Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde kanaat önderleri veSTK temsilcileri ile buluşacak, Çekmeköy Taşdelen Caddesi ile Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde halka seslenecek ve iftar programında vatandaşlarla bir araya gelecek.

11.00/13.00

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret edecek, Adalet Yürüyüşü'nün birinci yıl dönümünde "Hak-Hukuk-Adalet" belgeselinin gala törenine katılacak.

