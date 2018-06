DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Eyüpsultan'da İETT otobüsünün altında kalan bir kişi olay yerinde can verdi. Olay, Eyüpsultan'da dün saat 22:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G. H.'nin kullandığı 34 TP 6182 plakalı 32 Cevatpaşa - Eminönü hattında çalışan İETT otobüsü, Edinekapı Rami Caddesi'nden Topkapı istikametinde seyir halinde giderken iddiaya göre, Savaklar Caddesi'ne geldiği sırada karşıdan karşıya geçen Hüseyin Özçelepi'ye (38) çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kalan Özçelepi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Otobüsü durduran sürücü durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Savaklar Caddesi'ni araç geçişine kapattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda otobüsün altında kalan Özçelepi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otobüsteki yolcular başka bir otobüsle yoluna devam ederken, sürücü G. Y ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kaza sonrası Özçelepi'nin cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Belediye ekipleri yolda temizlik çalışması yaptıktan sonra polis ekipleri de yolu tekrar araçların geçişine açtı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü: ------------------------- - Olayın meydana geldiği yer - Yerdeki ceset - Polis ekiplerinin olay yeri çalışması - Kazaya karışan İETT otobüsü - Cenazenin kaldırılması - Kapalı olan yolun açılması - Genel ve detaylar

4- AK PARTİLİLER'DEN İSTİKLAL CADDESİ'NDE 'GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ'

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları, Beyoğlu'nda 'Gençlik Yürüyüşü' adı altında yürüyüş düzenledi.

Tünel Meydanı'ndan dün saat 19.00'da başlayan yürüyüş, Galatasaray Meydanı'nda okunan basın açıklamasıyla son buldu. Yürüyüşe, Ak Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, eski Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır ile Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları üyeleri katıldı.

Galatasaray Meydanı'nda Ak Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin tarafından basın açıklaması okundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Şu an burada kim var dendiğinde, sağına soluna bakmadan 'ben varım' diyecek gençler olarak bulunuyoruz. Ülkenin teminatı olarak görülen biz gençlerin, aklında ve kalbinde yeşerecek vatan aşkının tohumlarını bugünlerden itibaren atmamız gerekiyor. Biliyoruz ki; vatanına dinine ve milletine aşık her genç dünyada arkasından milyarları yürütebilecek, yeni çağlar açabilecek ve bilimde yeni ufuklar açabilecek güçtedir. Şu an hepimizin malumu olduğu gibi 24 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimlere doğru adım adım ilerliyoruz. Biz aklı hür, vicdanı hür, vatan sevdası ile dertli gençler olarak önümüzdeki 24 Haziran seçimlerini, ülkemizi tuzağa çekmek, bizi zayıf düşürmek ve içimizde kardeş kavgasına sebep olmak isteyenlere karşı kazanılacak bir zafer günü olarak görüyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Şunu kesinlikle unutmamalıyız ki; Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu yola bir genç olarak başladı. Kendisi, bu ülkenin birliğine ve dirliğine inanan bir genç olarak hiç bir zaman vazgeçmedi ve boyun eğmedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından yürüyüşe katılanlar buradan ayrıldı.