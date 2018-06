DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Muharrem BMW fabrikasını gezeceğine gel bizim İHA, SİHA fabrikasını gez. Türkiye buraya nasıl ulaştı onu gör. Amerika İHA, SİHA vermiyordu" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal, Maltepe, Ataşehir, Üsküdar, Sarıyer ve Gaziosmanpaşa mitinglerinden sonra Beyoğlu'na geldi. Beyoğlu'nda kendisini bekleyen kalabalığa bir konuşma yapan Erdoğan, "Evinde buzdolabı, fırını olmayan kaldı mı? Çamaşır makinesi olmayan kaldı mı? Benim anacığım ne çileler çekti. Çocuk bezinin girmediği ev kalmadı. Ama bay Muharrem çocuk beziyle dalga geçiyor. Senin de çocuk bezlerin olsun ya. Çocuk bezinin olması niye garibine gidiyor? Bu ülke Amerikan bezi denilen çaputların kullanıldığı döneme mi dönecek? Biz onları geride bıraktık. Modern döneme giriyoruz. Türkiye olarak biz bu modernitenin gerisinde kalamayız. Şu anda biz yerli ve milli otomobil diyoruz. Benim için 20 yıl geride kaldı diyor. Bay Muharrem BMW fabrikasını gezeceğine gel bizim İHA, SİHA fabrikasını gez. Türkiye buraya nasıl ulaştı onu gör. Amerika İHA, SİHA vermiyordu. Senato reddetti diyorlardı. Bak kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Daha dün Irak'ta Kandil'de İHA'larımız, SİHA'larımız koordinat verdi ve F-16'lar bunların işini bitirdi. Kimlerin? Teröristlerin. Şu anda bay Muharrem icazet aldığı an ilk gittiği yer Edirne'de cezaevi oldu. Kimi ziyaret etti? Teröristlerin arkasında olduğu Demirtaş'ı ziyaret etti. Hale bak ya. Senin orada ne işin var? Bir lafı oldu mu terörle ilgili? FETÖ'yle ilgili lafı oldu mu? El ele kol kola yürümediler mi Ankara'da? Bunların terörle ilgili derdi yok. Ama bizim var? Kıran kırana içerde de dışarıda da veriyoruz. Afrin'de 4 bin 600'ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus'ta 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. 'Kandil'e giremezler' dedi. Niye? 'ABD'den izin almaları lazım'. Zavallı bu ya. 'İran'la görüşmesi lazım'. Bundan cumhurbaşkanı adayı nasıl oldu ya? Ama olur, normaldir" diye konuştu.

"UBER'İN PATRONU ZİYARET ETMEK İSTEDİ" Erdoğan, "Taksicilere UBER'den kurtuldunuz değil mi? Bitti mi UBER işi. Bir açıklamayla bitti mi? UBER'in patronu ziyaret etmek istedi. Ama sizleri kıramazdım. Kabul etmedim. Ama sizden de bir ricam var. O da arabalarınız tertemiz olsun. Pırıl pırıl olsun. Arabaların içinde ne siz sigara için ne de müşteriye sigara içirtin. Her şey dört dörtlük olsun. Bize bu konuda da şikayet gelmemeli" şeklinde konuştu.

İSTANBUL DHA İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Esenyurt'ta miting düzenledi. Meral Akşener buradaki konuşmasında, "Ben sizin adayınız olarak 250 bin imzayla aday olmakta diretmeseydim, bugün bu meydanlarda bu çalışmalar ve seçmenin geleceğine ilişkin projeler konuşulur muydu? Sayın Erdoğan'ın birinci turda kaç oy alacağının dışında herhangi bir yorum duyacak mıydınız televizyonlarda? Duyamayacaktık. İYİ Parti'yi millet kurdu. İYİ Parti Meral Akşener'i de millet imzalarıyla aday yaptı. Allah bin kere razı olsun. İyi ki sizi dinlemişim, iyi ki size güvenmişim." diye konuştu. Akşener, propaganda sürecinde siyasilerin kullandığı dili eleştirerek, şunları kaydetti: "Bir seçim yapılıyor. Seçmene yönelik fikirlerin ve projelerin yarışması gereken seçimde küfürlerin havada uçuştuğu, her türlü hakaretin edildiği, iktidar tarafından ağır bir asabiyetle muhalefette duran her şahsa ve partiye hakaret ve iftira edildiği bir seçim atmosferini yaratmaya çalışan bir iktidar var."

5- MERAL AKŞENER BÜYÜKÇEKMECE'DE KONUŞTU

İSTANBUL DHA

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Büyükçekmece'de miting düzenledi.

Buradaki konuşmasında, kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür eden Akşener, iyileştirilmiş bir parlamenter sistemi getireceklerini söyledi.

Akşener, eğitim sisteminde iyileştirmeler yapacaklarını yineleyerek, "Türkiye'nin kaynaklarının çarçur edildiği bir gerçektir. Doğru tespit ve teşhislerle doğru çözümlerin üretildiği bir anlayışın oylandığı ve karar verildiği bir seçimdir bu. Ya demokrasiden yana karar alınacak ya da tek kişinin iki dudağı arasına her şeyin sıkıştırıldığı, her gücün onun eline verildiği ve 'Padişahım çok yaşa.' demek zorunda kaldığımız bir sistem arasında karar vereceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik kalkınma için her yıl 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacaklarını dile getiren Akşener, şöyle devam etti:

"Türkiye çiftçisini, tarımını ve sanayisini ayağa kaldırmak zorundadır. 'Kaynak nerede?' diyorlar. Kaynak çok. Gitti, Suriye'nin iç işlerine karıştı. 4 milyon Suriyeli ülkemizde mülteci. 150 milyar Türk lirası para harcandı. Yaşlılar için söylüyorum 150 katrilyon para harcanmış. Kaç tane fabrika, yol, köprü, tüp geçit demek? Hem de bedava geçilecek. Seçildiğimde ilk işim Suriye ile ilişkileri düzeltip Suriyeli kardeşlerimizin vatanlarında mutlu olmaları için memleketlerine göndermek olacaktır."

Akşener, ilçe mitinglerinin yayımlanması için 10 ilçede izin alarak dev ekranlar kurdurduklarını belirterek, Arnavutköy'de kendilerini engellemeye çalıştıklarını savundu.