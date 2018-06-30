DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00
Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu ve 2017 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak.
13.00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara'nın İstanbul Bebek Camii'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
10.00
Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu yapılacak.
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