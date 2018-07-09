DHA İSTANBUL  HABER TAKİP GÜNDEMİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA Çorlu'da 24 kişinin hayatını kaybettiği 124 kişinin yaralandığı tren kazasında yaralananlardan bir bölümü başta Silivri olmak üzere İstanbul'da bulunan bazı hastanelere sevk edildi. Ambulanslarla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doktor Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılar tedavi altına alındı.

10.00 -Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 46 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı, terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği terör saldırısıyla ilgili 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılanmasına İstanbul13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

- Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor

15 KİŞİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNE GETİRİLDİ

Ambulans ve özel araçlarla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 15 kişi tedavi altına alındı. Durumu ciddi olan bir yaralının ameliyata alındığı öğrenildi. Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 14 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken yaralıların tedavileri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden görüntü

-Ambulansın acil servise girişi

-Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisten görüntü

-Yaralıların getirilişi

-Özel araçla getirilen yaralı

-Yaralı ailesiyle röportaj

-Anons

-Genel ve detay görüntüler

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2 - TREN KAZASINA KURTARMA EKİPLERİ RAYLARIN ÜZERİNDE BÖYLE GİTTİ

Özgür Deniz KAYA / İstanbul DHA

Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Kazada 24 kişi ölürken 124 kişinin yaralandığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kaza bölgesine 11 kurtarma aracı ve 24 kurtarma personeli gönderdi. İBB kurtarma araçlarının raylar üzerinden kaza bölgesine gitme anı bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, koşuşturan ekiplerin arkasından bir kurtarma aracının da rayların üzerinden ilerlediği görülüyor.